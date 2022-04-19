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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Работают под обстрелами: как энергетики возвращают свет украинцам

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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19 апреля, 13:51
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Энергетики фактически круглосуточно восстанавливают электроснабжение украинцам, которые из-за боевых действий оказались без света
Энергетики возвращают свет жителям Киевской и Донецкой областям
Энергетики возвращают свет жителям Киевской и Донецкой областям / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Хотя российские террористы продолжают обстреливать мирные регионы Украины, в течение предыдущих суток, 18 апреля, аварийные бригады ДТЭК вернули свет в 27 тысяч домов в освобожденных от россиян Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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"Электромонтеры ДТЭК за минувшие сутки вернули свет в 4 235 домов в Вышгородском районе села Феневичи. В Бучанском районе в пгт Гостомель и Бородянка, а также селах: Михайловка-Рубежовка, Филипповичи, Пороскотень", – сообщили в компании.

Уже есть свет в 2 500 потребителей в Броварах, где 17 апреля случился ракетный обстрел. Тогда повреждения получила одна из высоковольтных подстанций Броварского района.

"На сегодняшний день энергетики вернули электроснабжение всем потребителям, которые были обесточены из-за ракетного удара" , – отметили в пресс-службе.

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19 апреля энергетики ДТЭК планируют выполнить работы по восстановлению электроснабжения еще в 34 населенных пунктах Броварского, Бучанского и Вышгородского районов.

Тем временем в Донецкой области за сутки свет вернули 23 428 семьям.

"Несмотря на усиление обстрелов оккупантов, специалисты ДТЭК Донецкие электросети за прошлые сутки подключили к электроснабжению 13 населенных пунктов в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области", – отметили в компании.

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Электроснабжение и война

Украинским энергетикам удалось наладить работу в условиях российского вторжения. Надежное электроснабжение происходило почти во всех регионах страны. Это стало возможным благодаря своевременному ремонту на ТЭС и усиленной добыче угля.

Кроме того, перед началом войны энергосистему Украины начали испытывать на прочность в изолированном режиме, чтобы проверить, способна ли она работать в объединенной энергосистеме ЕС. Ситуация изменилась, но энергосистема Украины выстояла и синхронизировалась с европейской ENTSO-E.

Раньше мы писали о новых платежках за воду, и рассказывали, как рассчитывают оплату за коммунальные услуги в европейских странах.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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