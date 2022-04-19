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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Працюють під обстрілами: як енергетики повертають світло українцям

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор
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19 квітня, 13:51
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Енергетики фактично цілодобово відновлюють електропостачання українцям, які через бойові дії опинилися без світла
Енергетики повертають світло мешканцям Київської та Донецької областей
Енергетики повертають світло мешканцям Київської та Донецької областей / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Хоча російські терористи продовжують обстрілювати мирні регіони України, впродовж попередньої доби, 18 квітня, аварійні бригади ДТЕК повернули світло у 27 тисяч осель у звільнених від окупантів Київській та Донецькій областях.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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"Електромонтери ДТЕК за минулу добу повернули світло у 4 235 домівок у Вишгородському районі в селі Феневичі. У Бучанському районі у смт Гостомель та Бородянка, а також селах: Михайлівка-Рубежівка, Пилиповичі, Пороскотень", – повідомили в компанії.

Вже є світло у 2 500 споживачів у Броварах, де 17 квітня стався ракетний обстріл. Тоді пошкоджень зазнала одна з високовольтних підстанцій Броварського району.

"На сьогодні енергетики повернули електропостачання всім споживачам, яких було знеструмлено через ракетний удар", – зазначили у пресслужбі.

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19 квітня енергетики ДТЕК планують виконати роботи з відновлення електропостачання ще у 34 населених пунктах Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

Тим часом у Донецькій області за добу світло повернули 23 428 родинам.

"Попри посилення обстрілів окупантів, фахівці ДТЕК Донецькі електромережі минулої доби підключили до електропостачання 13 населених пунктів у Покровському та Бахмутському районах Донецької області", – зазначили в компанії.

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Електропостачання і війна

Українським енергетикам вдалося налагодити роботу в умовах російського вторгнення, тож надійне електропостачання відбувалося майже в усіх регіонах країни. Це стало можливим завдяки вчасному ремонту на ТЕС та посиленому видобутку вугілля.

Крім того, перед початком війни енергосистему України почали випробовувати на міцність в ізольованому режимі, аби перевірити, чи здатна вона працювати в об'єднаній енергосистемі ЄС. Ситуація змінилась, але енергосистема України вистояла і синхронізувалася з європейською ENTSO-E.

Раніше ми писали про нові платіжки за воду, і розповідали, як розраховують оплату за комунальні послуги в європейських країнах.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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