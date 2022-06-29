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Ремонтируют ТЭС и добывают уголь: как ДТЭК готовят страну к отопительному сезону

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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29 июня, 17:13
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Рассказываем, как ДТЭК готовятся к следующему отопительному сезону, который может быть чрезвычайно сложным из-за войны
В Украине стартовала подготовка к новому отопительному сезону
В Украине стартовала подготовка к новому отопительному сезону / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК Энерго завершила ремонт 8 энергоблоков ТЭС в рамках кампании по подготовке к отопительному сезону 2022-2023, еще на 4 энергоблоках работы продолжаются.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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"Из-за войны нынешняя зима действительно будет самой сложной за все годы независимости Украины. Поэтому мы начали подготовку к ней заранее. Ремонтируем наши ТЭС: 8 энергоблоков уже починили, еще 4 сейчас ремонтируются и готовятся к напряженной зиме", – цитирует пресс-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Компания также обеспечивает добычу угля на шахтах для нужд тепловой генерации.

"Мы также одними из первых в условиях войны осуществили релокацию машиностроительных предприятий, обеспечивающих работу украинских шахт оборудованием и материалами, в более безопасные регионы Украины. Вместе делаем все возможное, чтобы свет и тепло в домах украинцев были и этой зимой", – отметил Салеев.

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Ранее "Сегодня" уже узнавали у экспертов, каким будет для украинцев отопительный сезон 2022/2023. Также мы рассказывали, что будет с украинцами, которые не платят за коммуналку во время войны.

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