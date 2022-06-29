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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Ремонтують ТЕС і видобувають вугілля: як ДТЕК готують країну до опалювального сезону

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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29 червня, 17:13
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Розповідаємо, як ДТЕК готуються до наступного опалювального сезону, який може бути надзвичайно складним через війну
В Україні стартувала підготовка до нового опалювального сезону
В Україні стартувала підготовка до нового опалювального сезону / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК Енерго завершила ремонт 8 енергоблоків ТЕС у рамках кампанії з підготовки до опалювального сезону 2022-2023, ще на 4 енергоблоках роботи тривають.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

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"Через війну цьогорічна зима справді буде найскладнішою за всі роки незалежності України. Тож ми почали підготовку до неї завчасно. Ремонтуємо наші ТЕС: 8 енергоблоків вже полагодили, ще 4 зараз ремонтуються та готуються до напруженої зими", – цитує пресслужба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва.

Компанія також забезпечує видобуток вугілля на шахтах для потреб теплової генерації.

"Ми також одними з перших в умовах війни здійснили релокацію машинобудівних підприємств, які забезпечують роботу українських шахт обладнанням та матеріалами, у більш безпечні регіони України. Разом робимо все можливе, щоб світло і тепло в оселях українців було і цієї зими", – зазначив Салєєв.

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Раніше "Сьогодні" вже дізнавалися у експертів, яким буде для українців опалювальний сезон 2022/2023. Також ми розповідали, що буде з тими українцями, які не платять за комуналку під час війни.

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