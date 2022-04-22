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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

РФ ищет пути спасения – нефтяной гигант придумал новую схему для продажи сырья

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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22 апреля, 11:51
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Россия даже не думает останавливаться после неудачного газового шантажа Европы
Россия хочет продавать нефть за рубли
Россия хочет продавать нефть за рубли / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Схему президента РФ Владимира Путина с оплатой за российский газ в рублях теперь планируют распространить на нефть, которую страна-агрессор продолжает экспортировать странам Европы.

Об этом пишет издание Bloomberg.

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Сообщается, что российская государственная компания "Роснефть" собирается продать 6,5 млн тонн черного золота марок и Urals, Siberian Light, Sokol и ESPO Blend через тендеры для погрузки в мае-июне. При этом покупатели должны будут рассчитываться в рублях и по полной предоплате.

"Российский гигант ПАО "Роснефть" удивил трейдеров в Европе и Азии предложениями о быстрой продаже больших объемов нефти, а также изложением существенных изменений в процессе оплаты", – пишут журналисты.

"Роснефть" все же сохранила возможность оплаты в других валютах, но у нее так же есть право отказаться от сделок, если россиянам будут предлагать не полную оплату.

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Газ в рублях

Еще 23 марта в России заявили, что "недружественные" страны должны платить за импорт российского газа только в рублях. Это несмотря на то, что в контрактах прописана оплата преимущественно евро, иногда в долларах.

Так в Кремле надеялись отсрочить скорый дефолт, а также обойти западные санкции.

Но очередной газовый шантаж не прошел, и все европейские страны отказались покупать голубое топливо за рубли, а некоторые, например, Германия, стали готовиться к экстренному отключению.

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"Россия гораздо больше зависит от рынка сбыта своих энергоносителей, чем эти страны. Европейцы долго не решались на эмбарго, это то, что требует Украина. Теперь это за них сделали россияне. Мы видим, что российские контрсанкции эффективнее наносят ущерб России, чем санкции", – заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса во время телемарафона.

Ранее мы уже рассказывали, что РФ решила потребовать платить рублями не только за газ, и писали, когда россияне почувствуют эффект от санкций.

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Цитата дня

Возвращение депортированных в Россию украинцев будет еще одной войной – войной за наших граждан.

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1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
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