Восстановить уничтоженное оккупантами: как будут покупать стройматериалы для освобожденных территорий

Нововведения от Минрегиона поддержали на заседании правительства

В Украине отстроят разрушенное оккупантами / Фото: Facebook / Костянтин Сова

5 апреля в Кабинете министров разрешили военным администрациям покупать стройматериалы за бюджетные деньги.

Как сообщили в Минрегионе, это позволит безотлагательно осуществить аварийно-ремонтные работы на объектах, поврежденных оккупационными войсками России.

Реклама

В первую очередь будут восстанавливать следующие поврежденные сооружения:

больницы;

административные помещения;

жилые постройки;

коммунальные компании.

Военные администрации смогут приобрести стекло для окон и дверных блоков, OSB-плиты (ДСП и ДВП плиты), гипсокартонные плиты, брусья, доски и рейки, металлическую проволоку, гвозди и шурупы, пленки, тенты, профнастил и шиферные плиты.

Упрощенный импорт

В конце марта правительство упростило процедуруввоза из стран Европы строительной продукции в Украину. Для этого требуется декларация показателей строительной продукции, в соответствии с Регламентом ЕС 305/2011, удостоверяющим качество.

Реклама

Предполагается, что импортируемые стройматериалы пойдут на строительство и восстановление фортификационных сооружений, военных и оборонных объектов, укрытий, убежищ для переселенцев, промышленных объектов.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, на территориях освобожденных от оккупантов Киевской, Черниговской и Сумской областей оценят уровень повреждения зданий и возможность их восстановить. В то же время, Укрзализныця будет покупать и транспортировать стройматериалы на места, чтобы сразу начать восстановление.

Повреждения получили также газопроводы, линии электропередач и водоснабжения. Ремонт объектов критической инфраструктуры поможет профинансировать "Нефтегаз". К восстановлению будут привлечены и страны ЕС, которые смогут предоставлять деньги через Фонд энергетической поддержки Украины.

Реклама

Раньше мы рассказывали, какой механизм компенсаций за потерянное жилье в результате нападения России на Украину, кто может рассчитывать на выплаты, а кто нет. Украинцы также могут получить другое жилье вместо утраченного.