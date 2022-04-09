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СЕГОДНЯ Industry Компании

Бизнес поможет! Как Украине быстро и успешно интегрироваться в ЕС

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор
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9 апреля, 13:23
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Интеграция Украины в Европейский Союз является одним из элементов и признаков победы
Первым звонком победы станет интеграция Украины в ЕС
Первым звонком победы станет интеграция Украины в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Бизнес должен подтвердить европейский вектор развития страны и сделать все возможное для быстрой и успешной интеграции украинской экономики в единое европейское пространство.

Об этом заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко во время эфира "Україна разом" с Олегом Панютой на Youtube-каналі "Україна 24".

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По ее словам, одним из элементов и признаков победы будет интеграция Украины в Европейский Союз.

Это будет означать, что украинская экономика должна трансформироваться, должна принять и провести внутри себя реформы. А украинский бизнес должен подтвердить, что поддерживает интеграцию украинских рынков с европейскими, — сообщила Емченко.

Она подчеркнула, что компания SCM как крупнейший национальный инвестор, и ее владелец Ринат Ахметов как крупнейший национальный инвестор, однозначно подтверждает и поддерживает европейский вектор развития Украины.

Мы совершенно точно готовы конкурировать на европейских рынках. Мы уже это делаем. Мы совершенно точно готовы менять себя, инвестировать в наши предприятия и т.д, продолжать инвестировать, для того чтобы соответствовать европейским правилам и стандартам, — отметила Емченко.

Она также добавила, что компания совершенно точно готова поддерживать внутри Украины необходимые реформы.

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Зеленский призвал реанимировать бизнес

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что экономика – это тоже фронт. Он призвал чиновников, центральные и местные власти быть максимально креативными и смелыми в решении экономических вопросов.

Мы должны сделать все возможное, чтобы по максимуму возобновить работу отечественных предприятий, торговую деятельность, реанимировать малый и средний бизнес на всей нашей территории, на которой это безопасно и вообще возможно работать, — отметил президент в видеообращении 6 апреля.

По его словам, если нужно создавать специальные условия для возвращения людей, и это позволяет ситуация с безопасностью на конкретной территории, то каждый руководитель любого уровня должен выкладываться на сто процентов, чтобы сделать все для возвращения людей на такие безопасные территории.

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Раньше мы рассказывали, сколько украинцев потеряли заработок во время войны.

Также мы писали, какие трудовые права имеют участники территориальной обороны в соответствии с Законом Украины.

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