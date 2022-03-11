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Перевезти фабрики и заводы по железной дороге – Львовщина готова принимать бизнес с востока

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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11 марта, 10:07
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Львовская область открыта для бизнеса, который собирается переехать из восточных областей, и готовит для предприятий места
Львовщина готовится принимать бизнес из восточных областей
Львовщина готовится принимать бизнес из восточных областей / Фото: Getty Images, Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

Во Львовской области присоединились к государственной программе эвакуации бизнеса из областей, которые пострадали от войны с Украиной и готовят места для предприятий.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

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О желании перенести свои производственные мощности на Львовщину уже заявили более 100 предприятий из Киевской, Харьковской и других областей. В настоящее время для них ищут инвестиционные участки для релокации.

Местные власти помогают бизнесу с поиском больших помещений, складов, а также заказов. Тех, кто может предоставить площади под мощности из восточных областей, просят обращаться в Департамент экономической политики ЛОВА. Продолжаются переговоры с Кабмином и Нацбанком о снятии ограничений на закупку импортных продуктов для предпринимателей.

Услуги по перевозке производств предоставляет "Укрзализныця" бесплатно в сотрудничестве с Министерством инфраструктуры. Для начала процедуры перевозки бизнеса во Львовскую область следует прежде всего заполнить анкету или написать в профильный департамент Львовской ОВА.

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Релокация мощностей

Еще 8 марта в Минэкономики анонсировали расширение госпрограммы эвакуации на область бизнеса. Воспользоваться программой могут все предприятия в зоне боевых действий, для этого нужно самостоятельно заполнить анкету. В приоритете компании по изготовлению лекарств, пищи, топлива, средств гигиены и других товаров первой необходимости.

В то же время правительство призвало всех предпринимателей по возможности возобновить работу и помочь со стабилизацией экономики во время войны. Речь идет обо всех видах производственной деятельности, а также об агропромышленном комплексе, поскольку важной задачей для Украины является проведение посевной кампании.

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Ранее мы рассказывали, что в Украине приняли закон, разрешающий национализацию всех российских активов на территории нашего государства.

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