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Энергетики продолжают работу в Киевской области: когда у всех жителей появится свет

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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26 апреля, 13:58
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В пострадавших от россиян регионах Украины до сих пор продолжаются работы по восстановлению света
К лету на всей территории Кивской области вернут эелектричество
К лету на всей территории Кивской области вернут эелектричество / Фото: Getty Images, ДТЭК

За минувшие сутки аварийные бригады вернули свет для 20 тысяч семей в более чем 30 населенных пунктах освобожденной от оккупантов Киевщины и Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия.

Об этом сообщили в ДТЭК Рината Ахметова.

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В частности электромонтеры ДТЭК вернули свет для 7 216 домов на территории Киевской области, освобожденной ВСУ от российских оккупантов. Частично возобновили электроснабжение в Бучанском районе в городе Ирпень, пгт: Гостомель, Буча, Немешаево и еще 8 селах Вышгородского и Бучанского районов.

"С тех пор, как украинские военные освободили Киевщину от российских захватчиков, энергетики вернули свет более 99 тысячам семей. Без света остаются 43 тысячи домохозяйств в более 90 населенных пунктах. Энергетики планируют вернуть свет всем жителям Киевщины до 1 июня", – сообщают в компании ДТЭК.

В Донецкой области специалисты ДТЭК Донецкие электросети смогли возобновить электроснабжение 25 населенным пунктам. Это позволило вернуть свет к домам 13 714 семей в Покровском, Волновахском, Бахмутском и Краматорском районах, сообщили в компании.

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