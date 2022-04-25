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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Еще одна страна Европы начнет покупать электроэнергию у Украины — кто это будет

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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25 апреля, 09:56
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Правительство Украины уверяет, что электроэнергии у государства хватит, чтобы обеспечить и свои, и потребности других стран Европы
О готовности европейской страны покупать у нас электроэнергию заявил министр финансов Сергей Марченко
О готовности европейской страны покупать у нас электроэнергию заявил министр финансов Сергей Марченко / Фото: Getty Images, Facebook, Коллаж: Сегодня

Правительство Болгарии рассмотрит вопросы закупки украинской электроэнергии. Вместе с тем Украина готова поставлять ее и другим странам Европы.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко в Facebook.

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По его словам, вице-премьер-министр, министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой нами электроэнергии, заметив, что электроэнергия, производимая в Украине, может реализовываться на всем европейском рынке.

Переговоры по этому вопросу уже продолжаются. Он, к слову, возник после недавнего присоединения к энергосети Европы ENTSO-E.

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