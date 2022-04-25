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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Ще одна країна Європи почне купувати електроенергію в України — хто це буде

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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25 квітня, 09:56
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Уряд України запевняє, що електроенергії у держави вистачить, щоб забезпечити і свої, і потреби інших країн Європи
Про готовність європейської країни купувати у нас електроенергію заявив міністр фінансів Сергій Марченко
Про готовність європейської країни купувати у нас електроенергію заявив міністр фінансів Сергій Марченко / Фото: Getty Images, Facebook, Колаж: Сьогодні

Уряд Болгарії розгляне питання закупівлі української електроенергії. Водночас Україна готова постачати її й іншим країнам Європи.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко у Facebook.

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За його словами, віцепрем'єр-міністр, міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести до порядку денного уряду розгляд питання щодо закупівлі виробленої нами електроенергії, зауваживши, що електроенергія, вироблена в Україні, може реалізовуватися на всьому європейському ринку.

Перемовини з цього питання вже тривають. Воно, до слова, постало після нещодавного приєднання до енергомережі Європи ENTSO-E.

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