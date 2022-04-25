Ще одна країна Європи почне купувати електроенергію в України — хто це буде

Уряд України запевняє, що електроенергії у держави вистачить, щоб забезпечити і свої, і потреби інших країн Європи
Про готовність європейської країни купувати у нас електроенергію заявив міністр фінансів Сергій Марченко / Фото: Getty Images, Facebook, Колаж: Сьогодні
Уряд Болгарії розгляне питання закупівлі
української електроенергії. Водночас Україна готова постачати її й іншим країнам Європи.
Про це повідомив міністр фінансів
Сергій Марченко у Facebook.
За його словами, віцепрем'єр-міністр, міністр фінансів Болгарії
Асен Васильєв висловив готовність внести до порядку денного уряду розгляд питання щодо закупівлі виробленої нами електроенергії, зауваживши, що електроенергія, вироблена в Україні, може реалізовуватися на всьому європейському ринку.
Перемовини з цього питання вже тривають. Воно, до слова, постало після нещодавного приєднання до енергомережі Європи ENTSO-E.
"Нещодавно Україна стала членом європейської енергомережі ENTSO-E. Так, електроенергія, що виробляється в Україні, зможе реалізовуватися на європейському ринку. Таку можливість обговорював з усіма європейськими колегами", – зазначив міністр. Україна вже постачає електроенергію до Європи
Україна
розпочала експортувати електроенергію до Польщі. Попри це, наша енергосистема працює стабільно.
Інформація про експорт
підтверджується також даними "Укренерго", де вказано, що наразі експорт електроенергії до Польщі становить 190 МВт/год.
Нагадаємо, міністерство енергетики України знову
дозволило реекспортувати природний газ після місячної перерви через російське вторгнення. Вивозити за кордон тепер можна газ, який завезли в Україну після 3 квітня 2022 року для зберігання у підземних сховищах.
Раніше ми розповідали, що на Львівщині нещодавно
почали розробляти нове газове родовище.