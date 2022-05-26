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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Эвакуация, поддержка и выплаты: как украинские компании помогают своим коллективам в военное время

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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26 мая, 16:32
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Рассказываем, как бизнес продолжает поддерживать страну во время войны с Россией
Украину и народ продолжает поддерживать бизнес
Украину и народ продолжает поддерживать бизнес / Фото: Фонд Рината Ахметова, Пресс-служба Группы Метинвест, Коллаж: Сегодня

Сейчас в Украине, по оценкам ООН, около 7 миллионов внутренне перемещенных лиц: люди убегают с горячих точек на востоке и юге страны и переселяются в более спокойные центральные и западные регионы. Им в этом помогают работодатели: украинские компании не только эвакуируют своих работников, но помогают найти работу и жилье на новом месте.

Так, компания ОККО запустила внутреннюю программу, по которой сотрудники компании вместе с семьями смогли переехать в более безопасные города, а также помогла в поиске жилья и покрыла расходы на проживание в течение 2 месяцев. Также компания, по запросу и наличию вакансий, пытается трудоустраивать родственников своих работников.

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Компания Интерпайп, которая недавно начала возобновление производственных процессов, вместе с благотворительным фондом "Возрождение региона" направила 8,3 миллиона гривен на помощь военным, больницам и вынужденным переселенцам в Днепре. Также компания обеспечила необходимым снаряжением всех своих сотрудников, которые пошли в ряды ВСУ.

В компании Vodafon Украина место жительства сменили более 45% сотрудников и работают удаленно, в том числе из-за границы. Компания обеспечила эвакуацию своих коллег и их семей из самых горячих точек, а также запустили программу релокации работников и их семей в страны Европы от Vodafone Global.

Компания Метинвест Ахметова и Новинского обеспечила работников, мобилизованных в ряды ВСУ, всей необходимой амуницией, аптечками и касками, также им продолжают выплачивать зарплату. Компания развернула более 6 тыс. мест для вынужденных переселенцев в городах своего присутствия и обеспечивает их всем необходимым, включая питание и предметы быта.

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А также открыла Центры реабилитации и реинтеграции в Запорожье и Каменском: здесь переселенцам из горячих точек оказывают гуманитарную, медицинскую и психологическую помощь, а также помогают с трудоустройством.

Всего компания трудоустроила уже более полутысячи своих сотрудников, вынужденных покинуть родные города.

Компания Ferrexpo учредила гуманитарный фонд в размере 12,5 млн долл., оказывающий всестороннюю поддержку общинам Полтавской и других областей Украины. Так, компания активно присоединилась к эвакуации жителей из пострадавших населенных пунктов и помогает им с трудоустройством на новых местах.

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Также компания оборудовала и запустила Детский центр, где сотрудники компании могут оставить детей в рабочее время. С младшими детьми здесь работают воспитатели, а старшим обеспечивают все необходимое для дистанционного обучения в школе.

Ранее "Сегодня" рассказывали, как украинские бизнесмены из списка Forbes помогают армии, и писали, когда по настоящему восстановится бизнес в Украине.

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Военные ОВГЗ — это разновидность облигаций. Мало чем отличаются от обычных ценных бумаг. Приобретая их, вы поддерживаете ВСУ и нашу экономику в военное время, а приятным бонусом получаете до 11,5% годовых.
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