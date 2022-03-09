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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Мировые фондовые рынки остановили падение: что с акциями крупных компаний

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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9 марта, 19:13
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Основные ключевые индексы США и Европы демонстрируют рост
Что происходит на мировых фондовых биржах
Что происходит на мировых фондовых биржах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На европейском фондовом рынке наблюдается некая стабилизация цен, после серьезных колебаний с начала военного вторжения России в Украину.

Об этом следует из данных, опубликованных на сайте сообщает издание Market Watch.

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  • цены на нефть снижаются на 5% – до 121 доллара за баррель Brent;
  • золото теряет в цене 2,5% – ниже 2 тыс долл за унцию.

Снижаются также и цены на зерно. Так, на Чикагской бирже пшеница подешевела на 6,5%.

На ценовые изменения на европейском континенте отреагировали и американские фондовые индексы, например, индекс S&P в среду, 9 марта, прибавил более 2%.

Кроме этого, прибавляют в цене и акции европейских компаний, которые решили уйти из российского рынка на фоне войны в Украине. Так, акции компании Adidas подорожали почти на 8% – для компании оказываются более важными рост продаж в Китае, а не потеря 230 млн. евро от прекращения деятельности в России.

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Рекордные цены на нефть

7 марта цены на нефть выросли до максимального уровня с 2008 года и достигли 139 долларов за баррель. Подорожание произошло еще до официального заявления США о запрете на импорт российской нефти.

Тем временем аналитики JPMorgan Chase&Co считают, что нефть эталонной марки Brent к концу года может подорожать до 185 долларов за баррель, если перебои с поставками из РФ будут сохраняться.

Ранее мы рассказывали, что рублевый кошмар в России только начинается. О том, как правильно распоряжаться деньгами во время войны, читайте здесь.

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