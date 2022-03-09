Світові фондові ринки зупинили падіння: що з акціями великих компаній

Основні ключові індекси США та Європи демонструють зростання

Що відбувається на світових фондових біржах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

На європейському фондовому ринку спостерігається певна стабілізація цін після серйозних коливань з початку військового вторгнення Росії в Україну.

Про це випливає з даних, опублікованих на сайті, повідомляє видання Market Watch.

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ціни на нафту знижуються на 5% – до 121 долара за барель Brent;

золото втрачає в ціні 2,5% – нижче 2 тис. дол. за унцію.

Знижуються також ціни на зерно. Так, на Чиказькій біржі пшениця подешевшала на 6,5%.

На цінові зміни на європейському континенті відреагували й американські фондові індекси, наприклад, індекс S&P у середу, 9 березня, додав понад 2%.

Окрім цього, додають у ціні акції європейських компаній, які вирішили піти з російського ринку на тлі війни в Україні. Так, акції компанії Adidas подорожчали майже на 8% – для компанії виявляються важливішими зростання продажів у Китаї, а не втрата 230 млн. євро від припинення діяльності в Росії.

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Рекордні ціни на нафту

7 березня ціни на нафту зросли до максимального рівня з 2008 року й досягли 139 доларів за барель. Подорожчання сталося ще до офіційної заяви США про заборону імпорту російської нафти.

Тим часом, аналітики JPMorgan Chase&Co вважають, що нафта еталонної марки Brent до кінця року може подорожчати до 185 доларів за барель, якщо перебої з постачанням із РФ зберігатимуться.

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