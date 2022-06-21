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Отремонтировали после артобстрелов: в какие районы Донецкой области вернули свет

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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21 июня, 13:36
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Аварийные бригады оперативно сработали в области, где ведутся активные боевые действия
На Донетчине снова подают свет в обесточенные города и села
На Донетчине снова подают свет в обесточенные города и села / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

В течение 20 июня энергетики ДТЭК вернули свет более чем в 5 тыс. домов в 7 населенных пунктах Донецкой области.

Как сообщили в пресс-службе компании Рината Ахметова, снова с электроэнергией села и города в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

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"Электроснабжение снова получают 5 466 семей", – добавили энергетики.

Главные направления

Среди тех, кому восстановили свет, более 4 тыс. семей – на Авдеевском и Бахмутском направлениях, где произошли массовые артиллерийские обстрелы. Без света остаются 320 сел и городков.

Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

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Специалисты ДТЭК непрерывно работают 188 сутки. Постоянно восстанавливают оборудование и линии, часто приходится ремонтировать те же объекты. К работам приступают после получения разрешения от ВСУ.

Возобновление электросетей после войны

После победы Украине придется строить заново значительную часть электросетей в разных областях. По словам гендиректора ДТЭК Сети Александра Фоменко, большое количество объектов в зонах боевых действий полностью разрушено и ремонту не подлежит.

"Нужно провести полное обследование сетей по стране", – заявил он.

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Фоменко добавил, что энергетики компании оперативно производят аварийно-восстановительные работы, чтобы обеспечить украинцев светом. Со временем планируется осуществить оценку повреждений сетей по Украине и посчитать, сколько из них можно реконструировать, а какие придется строить заново.

Ранее мы рассказывали, что компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзалізниця" запустили проект "Герои энергетического фронта", где собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны, а также публиковали историю о том, как "русский мир" пришел к украинскому энергетику.

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