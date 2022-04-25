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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Первая партия уже в Украине: энергетикам передали новое оборудование для ремонта сетей

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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25 апреля, 18:20
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Аварийные бригады получат новую технику, необходимую для оперативного ремонта подстанций
Трансформаторные подстанции в Украине будут ремонтировать быстрее
Трансформаторные подстанции в Украине будут ремонтировать быстрее / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Компания ДТЭК вместе с французским Schneider Electric начала передавать энергетикам оборудование, которое необходимо при возобновлении электроснабжения в освобожденных от российских оккупантов городах Украины

Как сообщили в пресс-службе ДТЭК Рината Ахметова, первая партия техники уже прибыла в Украину.

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Помощь от партнеров позволит быстрее ремонтировать трансформаторные подстанции и снабжать украинцев светом.

"Логистика и имплементация оборудования будут обеспечены Группой ДТЭК", – добавили в компании.

Освобожденные территории снова со светом

Высокотехнологичное оборудование от Schneider Electric предназначено для ремонта 60 подстанций. Это позволит обеспечить электроснабжением 130 тыс. семей.

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Кроме этого, украинским энергетикам передали устройства автономного обеспечения света:

  • современные прожекторы;
  • фонари;
  • лампы.

Их передадут общинам, где поставки электроэнергии пока не возобновлены. Реализуют помощь совместно с ДТЭК и в координации с Министерством энергетики Украины. Оборудование получат как государственные, так и частные компании.

Энергетика в условиях войны

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, энергетики ДТЭК вернули свет более 1,2 млн украинских семей, преимущественно в Киевской и Донецкой областях. В частности, за последнюю неделю снова с электроэнергией 125 тыс. семей.

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Война также ускорила процесс синхронизации украинской энергосистемы с европейской. Интеграция в ENTSO-E позволяет Украине продавать энергию в ЕС и привлекать дополнительные инвестиции для ремонта и модернизации инфраструктуры.

Раньше мы рассказывали, что обычный украинский рапс может помочь стране заменить российскую нефть.

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