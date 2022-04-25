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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Перша партія вже в Україні: енергетикам передали нове обладнання для ремонту мереж

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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25 квітня, 18:20
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Аварійні бригади отримають нову техніку, яка потрібна для оперативного ремонту підстанцій
Трансформаторні підстанції в Україні ремонтуватимуть швидше
Трансформаторні підстанції в Україні ремонтуватимуть швидше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Компанія ДТЕК разом з французькою Schneider Electric почали передавати енергетикам обладнання, яке необхідно при відновленні електропостачання у визволених від російських окупантів містах України.

Як повідомили в пресслужбі ДТЕК Ріната Ахметова, перша партія техніки вже прибула в Україну.

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Допомога від партнерів дозволить швидше ремонтувати трансформаторні підстанції й забезпечувати українців світлом.

"Логістика та імплементація обладнання будуть забезпечені Групою ДТЕК", – додали в компанії.

Звільнені території знову зі світлом

Високотехнологічне обладнання від Schneider Electric призначене для ремонту 60 підстанцій. Це дозволить забезпечити електропостачанням 130 тис. родин.

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Окрім цього, українським енергетиками передали пристрої автономного забезпечення світла:

  • сучасні прожектори;
  • ліхтарі;
  • лампи.

Їх передадуть громадам, де постачання електроенергії поки що не відновлено. Реалізують допомогу спільно з ДТЕК та в координації з Міністерством енергетики України. Обладнання отримають як державні, так і приватні компанії.

Енергетика в умовах війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, енергетики ДТЕК повернули світло понад 1,2 млн українських сімей, переважно у Київській та Донецькій областях. Зокрема за останній тиждень знову з електроенергією 125 тис. родин.

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Війна також пришвидшила процес синхронізації української енергосистеми з європейською. Інтеграція в ENTSO-E дозволяє Україні продавати енергію до ЄС та залучати додаткові інвестиції на ремонт і модернізацію інфраструктури.

Раніше ми розповідали, що звичайний український ріпак може допомогти країні замінити російську нафту.

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