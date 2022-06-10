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Работа в зоне боевых действий: энергетики возвращают свет в Донецкой области после обстрелов

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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10 июня, 13:38
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Энерегетики рассказали, что происходит со светом в Донецкой области
В каких регионах Донецкой области возобновили электричество
В каких регионах Донецкой области возобновили электричество / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики отремонтировали сети и вернули свет в 13 населенных пунктах в зоне боевых действий, пострадавших из-за вражеских обстрелов 9 июня.

Об этом сообщили в компании в ДТЭК Рината Ахметова.

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"За 9 июня энергетикам удалось отремонтировать оборудование и заживить линии в 13 населенных пунктах Донбасса, страдающих от постоянных обстрелоы. Со светом снова 12 408 семей Краматорского, Покровского и Бахмутского районов Донецкой области", – сообщили в компании.

Благодаря усилиям ВСУ, энергетики смогли оперативно, меньше, чем за сутки, отремонтировать линии электроснабжения и вернули свет в 11 населенных пунктов на Торецком и Марьинском направлениях.

Пока без света из-за боевых действий остаются 325 населённых пунктов Донецкой области.

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В значительной части этих населенных пунктов энергетики не могут провести ремонты и ждут разрешения от Вооруженных сил Украины.

Раньше мы рассказывали, как энергетики работают над восстановлением электроснабжения Донецкая область. Также мы писали, сможет ли Украина увеличить экспорт электроэнергии страны Европы.

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