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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

США готовят еще один удар по российской энергетике – от чего откажутся на этот раз

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18 марта, 13:10
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Рассказываем, как Соединенные Штаты продолжают бороться с финансированием войны против Украины
США готовят новый сюрприз для Кремля
США готовят новый сюрприз для Кремля / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Соединенные Штаты готовятся запретить импорт урана из Российской Федерации, чтоб навечно исключить все российские энергоресурсы с американского рынка.

О внесении на рассмотрение соответствующего законопроекта от Республиканской партии США сообщил член сената от штата Вайоминг Джон Баррассо.

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По его словам, запрет на импорт нефти, газа и угля является важным шагом, однако он не должен стать последним.

"Мы знаем, что Путин использует эти деньги, чтобы финансировать свою жестокую и неспровоцированную войну в Украине", – заявил Баррассо.

По мнению сенатора, запрет на импорт российского урана не только лишит Россию ресурсов для войны, но и стимулирует развитие производства урана в США.

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Энергетическое эмбарго США

8 марта президент Байден объявил, что США запрещают импорт нефти, газа и других энергоносителей из России, а также любые инвестиции в топливно-энергетический комплекс агрессора.

По словам Байдена, это было ударом по главной экономической артерии Кремля, а сразу после США решение отказаться от российской нефти приняла Великобритания.

Правда, переход будет постепенным и должен состояться до конца этого года.

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"Сегодня" также писали, какая страна до конца года перестанет покупать российский газ и рассказывали, какая страна наоборот, продолжает поддерживать агрессора.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

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