США готовят еще один удар по российской энергетике – от чего откажутся на этот раз

Соединенные Штаты готовятся запретить импорт урана из Российской Федерации, чтоб навечно исключить все российские энергоресурсы с американского рынка.
О внесении на рассмотрение соответствующего законопроекта от Республиканской партии США сообщил член сената от штата Вайоминг Джон Баррассо.
По его словам, запрет на импорт нефти, газа и угля является важным шагом, однако он не должен стать последним.
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"Мы знаем, что Путин использует эти деньги, чтобы финансировать свою жестокую и неспровоцированную войну в Украине", – заявил Баррассо.
По мнению сенатора, запрет на импорт российского урана не только лишит Россию ресурсов для войны, но и стимулирует развитие производства урана в США.
Энергетическое эмбарго США
8 марта президент Байден объявил, что США запрещают импорт нефти, газа и других энергоносителей из России, а также любые инвестиции в топливно-энергетический комплекс агрессора.
По словам Байдена, это было ударом по главной экономической артерии Кремля, а сразу после США решение отказаться от российской нефти приняла Великобритания.
Правда, переход будет постепенным и должен состояться до конца этого года.
"Сегодня" также писали, какая страна до конца года перестанет покупать российский газ и рассказывали, какая страна наоборот, продолжает поддерживать агрессора.