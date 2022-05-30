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Топливо из Польши снова будет платным: страна прекращает поставку бесплатного бензина

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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30 мая, 17:14
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Бесплатные поставки топлива были "реакцией на кризисную ситуацию"
Украина останется без бесплатного польского бензина
Украина останется без бесплатного польского бензина / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польша останавливает поставки бензина, которые проводились с начала полномасштабного вторжения России в Украину и после разрушения Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сказала в интервью для Biznes Alert министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

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По ее словам, доставка бесплатного топлива в Украину оказалось логистически затратным, ведь до войны поставки осуществляются трубопроводами. Компании Orlen, которая занималась коммерческой доставкой бензина, после начала боевых действий пришлось создавать новые каналы.

"Мы реализуем их на постоянной основе, сохраняя приоритет поставок на польский рынок. Нефтяные компании в Украине чувствуют себя хорошо. Наши поставки – это ответ на кризисную ситуацию, но этот сектор хорошо организован, поэтому рыночного потенциала там нет", – сказала Москва.

Помощь Польши в разгар бензинового кризиса

В Украине после российского вторжения возник серьезный дефицит бензина, так как до войны 97% топлива в Украину поставлялось из России и Беларуси. Кроме того, россияне разбомбили Кременчугский НПЗ.

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Поэтому в рамках помощи Польша согласилась отправить в Украину 25 тысяч тонн бензина, чтобы сбалансировать рынок топлива.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украине заработала услуга доставки бензина на дом. Также мы писали, как соцсети отреагировали на дефицит топлива.

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