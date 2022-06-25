В Донецкой области возвращают свет после обстрелов – где самая тяжелая ситуация

Энергетики восстанавливают свет в громадах, подвергшихся массированным обстрелам со стороны России

В ДТЭК рассказали о ситуации со светом в Донецкой области / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За минувшие сутки энергетики вернули свет 6,7 тысячам семей Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Половина из них в Селидовской громаде, подвергшейся массированным обстрелам накануне.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"В Донецкой области продолжаются массированные обстрелы, продолжаются авиа- и ракетные удары. Мы просим донетчан с пониманием относиться к проблемам с электропитанием, поскольку боевые действия постоянно разрушают электроинфраструктуру региона, особенно на севере области", – говорят в ДТЭК

Без света остаются 325 населённых пунктов Донецкой области. Самые сложные направления:

Славянский;

Авдеевский;

Марьинский;

Торецкий;

Бахмутский.

Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

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"Специалисты ДТЭК Донецкие электросети непрерывно работают уже 122 сутки и восстанавливают оборудование и линии снова и снова, как только это становится возможным", – сообщили в компании.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

Мы уже рассказывали, как с начала войны ДТЭК Ахметова предоставил новую работу для тысячи переселенцев. Также мы писали, что Украина может помочь ЕС избавиться от энергетической зависимости от России.