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На Донеччині повертають світло після обстрілів – де найважча ситуація

Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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25 червня, 12:20
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Енергетики відновлюють світло у громадах, які зазнали масованих обстрілів з боку Росії
У ДТЕК розповіли про ситуацію зі світлом у Донецькій області
У ДТЕК розповіли про ситуацію зі світлом у Донецькій області / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

За минулу добу енергетики повернули світло 6,7 тисячам родин Краматорського, Бахмутського та Покровського районів. Половина з них у Селидівській громаді, що зазнала масованих обстрілів напередодні.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"На Донеччині тривають масовані обстріли, продовжуються авіа- та ракетні удари. Ми просимо жителів Донеччини з розумінням ставитися до проблем з електроживленням, оскільки бойові дії постійно руйнують електроінфраструктуру регіону, особливо на півночі області", – кажуть у ДТЕК

Без світла залишаються 325 населених пунктів Донецької області. Найскладніші напрямки:

  • Слов’янський;
  • Авдіївський;
  • Мар’їнський;
  • Торецький;
  • Бахмутський.

Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

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"Фахівці ДТЕК Донецькі електромережі безперервно працюють вже 122 добу та відновлюють обладнання та лінії знову й знову, щойно це стає можливим", – повідомили в компанії.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проєкт "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

Ми вже розповідали, як з початку війни ДТЕК Ахметова надав нову роботу для тисячі переселенців. Також ми писали, як Україна може допомогти Європі позбутися енергетичної залежності від Росії.

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