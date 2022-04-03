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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

В шаге от падения: экономисты объяснили, что удерживает экономику России от краха

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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3 апреля, 13:39
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Россия может заработать в 2022 году на экспорте энергоносителей больше, чем в 2021 году
Эксперты объяснили, почему эмбарго на российскую нефть и газ важно
Эксперты объяснили, почему эмбарго на российскую нефть и газ важно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Институте международных финансов (IIF) подсчитали, сколько Россия может заработать на продажах нефти и газа в 2022 году.

Как передает Bloomberg, говорится о почти 321 миллиарде долларов, что на треть больше, чем в прошлом году.

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Россия также находится на пути к рекордному профициту платежного баланса, который может достичь отметки в 240 миллиардов долларов. Несмотря на санкции, экономисты ожидают притока твердой валюты в страну.

Эмбарго может изменить ситуацию

Значительное влияние на ситуацию может оказать отказ западных стран импортировать российскую нефть и газ. В то же время на рынке снижается спрос на эти носители, а добыча нефти в стране – падает.

Европейские страны продолжают искать более безопасные альтернативы и отказываются продлевать контракты с агрессором. Россия же пытается переориентироваться на Азию.

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Поскольку Европа фактически уже закрылась для российских поставщиков, они решили договариваться о торговле с Индией. Азиатская страна решила покупать нефть из РФ с большой скидкой – до 35 долларов за баррель Urals.

Пока Германия выступает против более жестких санкций против России, страна-агрессор продолжает держаться на плаву. Именно доходы от углеводородов являются для нее спасительным кругом, ослабляющим влияние санкций.

Паника в России

Пока Кремль играет в геополитические шахматы, население страны начинает ощущать на себе влияние западных санкций. В частности, российские олигархи прячут свое имущество в оффшорах, чтобы защитить его от конфискации.

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Банки России стали обворовывать клиентов. В Сбербанке – без предупреждения открывают сейфы, а в "Тинькофф" на миллионы рублей наказали пользователей, которые выгодно конвертировали валюту. Теперь их счета в минусовом балансе или заблокированы.

В то же время российские власти продолжают обманывать население. Пока у Путина убеждают, что заставили Европу платить за газ в рублях, для стран ЕС в договорах ничего не изменилось.

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