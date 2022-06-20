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Вернули свет 120 тыс. семей: энергетики оперативно сработали в двух "горячих" областях

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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20 июня, 13:34
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Аварийные бригады возобновили электроснабжение для украинских потребителей в зонах боевых действий
Несмотря на обстрелы, энергетики постоянно производят ремонты сетей
Несмотря на обстрелы, энергетики постоянно производят ремонты сетей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В течение недели энергетики ДТЭК вернули свет 120 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской области.

Как сообщили в компании Рината Ахметова, бригады работали с 13 по 19 июня, несмотря на ежедневные обстрелы и возобновили свет в 121 населенном пункте Донецкой области.

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В некоторых городах и селах приходится работать ежедневно – ремонтировать сети после повторных обстрелов и возвращать электроэнергию жителям.

"Энергетики делают все возможное, чтобы возвращать свет клиентам в максимально короткие сроки", – отметили в ДТЭК.

Кроме того, сотрудники компании отремонтировали поврежденные сети в Криворожском районе Днепропетровской области. За неделю запитали 4 населенных пункта, а это – более 1500 семей.

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Непрерывная работа

Ремонтные бригады работают без перерыва 116 суток. Все – для оперативного восстановления электроснабжения в населенных пунктах, пострадавших из-за боевых действий.

Ранее компании ДТЭК, Укрэнерго, Центрэнерго и Укрзализныця объединились вокруг общего проекта "Герои энергетического фронта". В рамках инициативы собирают и публикуют истории энергетиков, героически работающих в условиях войны.

Работают круглосуточно

Энергетики компании ДТЭК Рината Ахметова работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов со стороны российских оккупантов.

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По словам гендиректора ДТЭК Сети Александра Фоменко, в начале июня 20 бригад работали над восстановлением света. В Донецкую область завозят материалы, технику – команды делают все, чтобы жильцы могли пользоваться электроэнергией.

Важным вопросом является доступ к выполнению работ для бригад. ДТЭК сотрудничает с военными и получает разрешения на начало ремонтов, и только после этого приступают к возобновлению сетей. Несмотря на сложную ситуацию, специалисты не отказываются работать возле зоны активных боевых действий.

"Люди работают в сложных условиях, но они понимают, для чего они работают", – подчеркнул Фоменко.

Только в первую неделю июня в Донецкой области свет вернули более 134 тыс. семей.

Мы также писали, как "русский мир" пришел к украинскому энергетику и оставил след в его ноге на всю жизнь, и рассказывали о восстановление света в Донецкой области.

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