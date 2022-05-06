Вернули свет еще в 10 тысяч домов – кому уже восстановили электричество после оккупации

Электроэнергию возвращают в ранее оккупированные районы Киевской и Донецкой областей

Электрики возвращают свет в Киевской и Донецкой областях / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки энергетики вернули свет более 10 тысячам семей в 34 населённых пунктах Киевской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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В частности, в Киевской области электромонтеры ДТЭК вернули свет для 2015 семей.

Полностью возобновили электроснабжение села Жерева в Вышгородском районе. В Бучанском районе подключили всех потребителей в Дмитровцах и Мирчи.

"Без света остаются еще 11,8 тысячи домохозяйств в 17 населенных пунктах области. 6 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях", – сообщили в ДТЭК.

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Несмотря на постоянные обстрелы, специалисты энергокомпании возобновили электроснабжение для жителей 24 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом – 8 576 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"В настоящее время без света остается 246 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Из-за боевых действий здесь регулярно повреждается энергооборудование и линии", – отметили в ДТЭК.

Чтобы вернуть свет во все населенные пункты энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий.

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Раньше мы писали, сколько электроэнергии во время войны произвели украинские ТЭС, и рассказывали, благодаря кому украинские города остаются со светом даже во время войны.