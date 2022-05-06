Industry
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Арест Шария ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Вернули свет еще в 10 тысяч домов – кому уже восстановили электричество после оккупации

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 мая, 12:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Электроэнергию возвращают в ранее оккупированные районы Киевской и Донецкой областей
Электрики возвращают свет в Киевской и Донецкой областях
Электрики возвращают свет в Киевской и Донецкой областях / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

За прошедшие сутки энергетики вернули свет более 10 тысячам семей в 34 населённых пунктах Киевской и Донецкой областей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

Реклама

В частности, в Киевской области электромонтеры ДТЭК вернули свет для 2015 семей.

Полностью возобновили электроснабжение села Жерева в Вышгородском районе. В Бучанском районе подключили всех потребителей в Дмитровцах и Мирчи.

"Без света остаются еще 11,8 тысячи домохозяйств в 17 населенных пунктах области. 6 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях", – сообщили в ДТЭК.

Реклама

Несмотря на постоянные обстрелы, специалисты энергокомпании возобновили электроснабжение для жителей 24 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом – 8 576 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"В настоящее время без света остается 246 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложными направлениями остаются Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Из-за боевых действий здесь регулярно повреждается энергооборудование и линии", – отметили в ДТЭК.

Чтобы вернуть свет во все населенные пункты энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий.

Реклама

Раньше мы писали, сколько электроэнергии во время войны произвели украинские ТЭС, и рассказывали, благодаря кому украинские города остаются со светом даже во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Industry
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Нефтевой рынок
Больше новостей
Деньги
Больше новостей
Техно
Больше новостей
Голубое топливо
Больше новостей
Важное в Украине
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Фьючерсы
Сколько стоит нефть
Крепость Мариуполя
Все о символе несгибаемости украинцев
Читать
Green energy
Прорыв в зеленой энергетике
Рейтинг
Энергетические гиганты
1
CNPC (Китай) CNPC (Китай)
2
Saudi Aramco (Саудовская Аравия) Saudi Aramco (Саудовская Аравия)
3
BP (Великобритания) BP (Великобритания)
4
ExxonMobil (США) ExxonMobil (США)
5
Royal Dutch Shell (Великобритания) Royal Dutch Shell (Великобритания)
Кто получит выгоду от войны
Внутри мира Зеленского
Как вам новая обложка Time?
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Черное золото
Как эмбарго на нефть изменит жизнь россиян
Читать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
36,00
40,59
30,00
-
36,09
40,65
31,37
-
-
42,68
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
-
-
36,04
40,65
30,98
-
36,04
40,65
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Industry
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять