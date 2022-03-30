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СЕГОДНЯ Industry Компании

Из РФ уходит крупная золотодобывающая компания: продает активы и закрывает инвестиции

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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30 марта, 15:59
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Еще одна компания из Канады отказалась вести бизнес в РФ
Россию продолжают покидать крупные международный компании
Россию продолжают покидать крупные международный компании / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Международный бизнес продолжает уходить с российского рынка из-за войны в Украине. Еще одной компанией, которая решила прекратить свою деятельность в стране, стала канадская корпорация Kinross Gold.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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Сообщается, что Kinross ведет эксклюзивные переговоры с горнодобывающей компанией о продаже 100% своих активов в РФ.

Теперь работа фирмы на территории России будет финансироваться за счет ресурсов, уже имеющихся в стране, без дополнительных инвестиций со стороны материнской компании.

Kinross – крупная канадская золотодобывающая компания, она владеет рудниками на территории США, Бразилии, России, Мавритании, Чили, Ганы и Канады.

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У Kinross в России более 2 тысяч сотрудников.

Санкции против России

После полномасштабного вторжения войск России в Украину против российской нефти и газа выступили США, Великобритания и Польша, которые отказались покупать ресурсы у агрессора. Рынок РФ покинули мировые нефтяные компании – Shell, BP, Eni, E.ON.

Ранее мы рассказывали, что из России ушла нефтесервисная компания Calfrac Well Services, и писали, что РФ целенаправленно бьет по украинским нефтебазам крылатыми ракетами, чтобы спровоцировать дефицит топлива и сорвать посевную.

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Imperial Tobacco Imperial Tobacco
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5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
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