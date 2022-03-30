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СЬОГОДНІ Industry Компанії

З РФ йде велика золотодобувна компанія: продає активи та закриває інвестиції

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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30 березня, 15:59
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Ще одна компанія з Канади відмовилася вести бізнес у РФ
Росію продовжують залишати великі міжнародні компанії
Росію продовжують залишати великі міжнародні компанії / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міжнародний бізнес продовжує йти з російського ринку через війну в Україні. Ще однією компанією, яка вирішила припинити свою діяльність в країні, стала канадська корпорація Kinross Gold.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії.

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Повідомляється, що Kinross веде ексклюзивні переговори з гірничодобувною компанією щодо продажу 100% своїх активів у РФ.

Тепер робота фірми на території Росії фінансуватиметься за рахунок ресурсів, вже наявних в країні, без додаткових інвестицій з боку материнської компанії.

Kinross – велика канадська золотодобувна компанія, вона володіє копальнями на території США, Бразилії, Росії, Мавританії, Чилі, Гани та Канади.

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У Kinross у Росії понад 2 тисячі співробітників.

Санкції проти Росії

Після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну проти російської нафти та газу виступили США, Велика Британія та Польща, які відмовилися купувати ресурси агресора. Ринок РФ залишили світові нафтові компанії – Shell, ВР, Eni, E.ON.

Раніше ми розповідали, що з Росії пішла нафтосервісна компанія Calfrac Well Services, і писали, що РФ цілеспрямовано б'є по українських нафтобазах крилатими ракетами, щоб спровокувати дефіцит пального та зірвати посівну.

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Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
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