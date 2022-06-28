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"Коллеги вынесли меня на своих руках": рассказ тяжелораненого энергетика

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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28 июня, 13:16
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С началом войны ни Владимир, ни его коллеги, не оставили работу. Даже когда ТЭС начали активно обстреливать российские захватчики
26 апреля станцию, на которой работал Владимир, накрыло артиллерийским обстрелом
26 апреля станцию, на которой работал Владимир, накрыло артиллерийским обстрелом / Фото: Коллаж: Сегодня

Эта история не просто страшная, она страшная еще и своей обычностью. За четыре месяца войны в такой же ситуации, как и герой истории, оказались многие украинцы. Он потерял все, что имел, и чуть не погиб сам. Его коллеги-энергетики, продолжают непрерывно работать, несмотря на то, что с каждым днем это все более рискованно.

Место действия: небольшой город на востоке Украины. Название города (которое мы не указываем из соображений безопасности) часто встречается в новостных сводках. Его начали обстреливать еще в апреле, а в последние дни июня – едва ли не ежедневные прилеты.

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Здесь ТЭС компании ДТЭК – градообразующее предприятие. Владимир (34 года) работает на нем 12 лет. Он машинист: его задача – разгрузить топливо, которое поступает на станцию. То есть – уголь. Делается это не вручную – у Владимира есть пульт управления, с его помощью выгружаются вагоны и отправляются за следующими порциями угля. И так непрерывно. С началом войны ни Владимир, ни его коллеги, не оставили работу. Даже когда ТЭС начали активно обстреливать российские захватчики.

26 апреля станцию накрыло артиллерийским обстрелом. Российские военные обстреливали "ураганами" ТЭС и цех топливоподачи, где работает Владимир. Ровно в 23:20 снаряд прилетел через окно прямо к его ногам.

"Коллеги успели спрятаться за какими-то толстыми стенами. А я ничего не успел. И снаряд разорвался возле меня. Помню рыже-зеленую вспышку и больше ничего. Я очнулся около 5 утра, когда меня уже зашивали в больнице", – рассказывает Владимир.

Еще позже он узнал, чего стоило его спасение. Коллеги не смогли вызвать скорую – она не ехала под обстрелами. Поэтому на своих руках вынесли его со станции, погрузили на машину одного из них и повезли в местную больницу. Судьбу мужчины решали секунды. Осколки пробили череп, прошли через глаз и ухо.

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"Заведующий нейрохирургией сказал: "Владимир Викторович, шанс выжить у вас был 1 из 100". Металлические осколки застряли в черепе, их удаляли ультразвуком. Врачи смеялись, говорили, что я родился в бронежилете", – говорит Владимир.

Правый глаз не было шансов спасти – его выбило сразу при взрыве. Сейчас вместо глаза – протез. Барабанную перепонку зашили, но слышит Владими все еще не очень – процентов на 30. Сломались и кости челюсти, что очень мешает есть.

Больше месяца Владимир лежал в больнице. А когда выписался, оказалось – возвращаться ему некуда.

Владимир родился в селе под Херсоном. Там до последнего времени жили его родители. Но уже 15 марта их дом разбило, в нем не осталось ни окон, не дверей. Родители остались живы – и это, пожалуй, еще одно чудо, которых так мало в военное время. Опасно было выходить даже на улицу, поэтому родители трое суток провели в подвале. Пока за ними не приехал сын.

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"Я ехал по минным полям. Мне наши парни на блокпостах говорили – ты что, больной? А у меня же сердце болит за самых близких людей. У меня мать, наверное, сутки не разговаривала, все время плакала".

Отца и мать Владимир сразу же забрал к себе домой – в своем городе они с женой уже купили собственную квартиру. Саму жену и восьмилетнюю дочку удалось отправить в Волынскую область. Но были там недолго – до известия про ранения Владимира. Тогда они сразу же вернулись в родной город к нему.

Несмотря на тяжелое ранение, когда обстрелы города участились, Владимир собрал родителей, жену и дочь – и увез их в районный центр, где проходил лечение. Оказалось – вовремя. Вскоре он узнал, что снаряды попали и в его квартиру.

Семья Владимира, коллаж: "Сегодня"

"Это просто ад. Мне звонят, говорят – новости смотрел? Честно говоря, страшно туда ехать. Обстрелы постоянные. Но там у меня сестра с детками. Просит вывезти ее, хотя бы куда-то. Хотя ехать ей вообще некуда…".

Владимир со своей большой семьей живут сейчас дома у дальних родственников. В городе, где пока тихо. Жена была воспитательницей в детском саду. Он тоже попал под обстрел. Как теперь быть, где жить дальше и куда дочка пойдет в школу в сентябре – все это неизвестно.

"Сейчас главное – выжить. Детская психика, особенно у тех, кто в прифронтовых зонах, просто разрушена. Не знаю, как мы все будем выводить его из этого стресса".

Сейчас Владимир еще на больничном, он проходил реабилитацию, и скоро получит группу инвалидности. Еще и это мешает ему выйти на привычную работу. С потерей глаза и частичной потерей слуха он больше не сможет работать машинистом. Однако на ТЭС пообещали, что найдут ему другое применение. Поэтому когда он поправит здоровье – хочет вернуться к коллегам, которые спасли ему жизнь.

"Люди очень боятся, но выходят на работу. Потому что у каждого свой фронт. Никто не отказался выполнять свои обязанности. Работают, верят в лучшее".

От Владимира и других энергетиков зависит ни мало ни много – электроснабжение существенной части страны и стабильные свет и тепло во всей в Украине.

Также мы писали о том, как в течение недели с 20 по 26 июня энергетики ДТЭК вернули свет 57 тысячам семей в зонах боевых действий.

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