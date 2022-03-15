Национализация начинается: "Укрзализныця" приватизирует 15 тыс. российских вагонов

Рассказываем, сколько украинских вагонов осталось на территории государства-агрессора

Какие вагоны может получить Украина / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Укрзализныця" начинает национализацию российских вагонов, находящихся на территории Украины.

Об этом сообщил глава правления компании Александр Камышин.

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По его словам, такая возможность появилась после подписания президентом соответствующего закона, разрешающего принудительное изъятие объектов собственности государства-агрессора.

Камышин подчеркнул, что на украинских путях стоят 15 тысяч вагонов из РФ, принадлежащих 250 компаниям.

Перечень вагонов оккупанта в Украине / Фото: Укрзализныця

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Национализация будет проходить в несколько этапов, сначала нужно будет составить перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. После этого решение должно пройти Кабмин, СНБО, Указ президента и еще несколько этапов, так что процедура будет не быстрой.

Среди компаний, которым принадлежат эти вагоны: ВЕБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг.

"Теперь вагоны России будут работать на экономику Украины. Они нам пригодятся, ведь мы прорабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу", – сказал председатель правления.

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Камышин подчеркнул, что украинских вагонов в РФ находится меньше 500 единиц.

Национализация имущества РФ

Верховная Рада 3 марта приняла закон, разрешающий национализировать имущество и деньги происходящих из России юридических лиц 10 марта закон направлен на подпись президенту Зеленскому.

Решение было принято из-за того, что РФ начала полномасштабную войну против Украины.

Закон касается объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов, а также имущества юридических лиц, которые являются конечными бенефициарами – прямыми или опосредованными.

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