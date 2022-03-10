Помощь для всех нуждающихся: "Метинвест" открыл гуманитарный хаб в Польше

На базе компании "Метинвест" создали гуманитарный хаб в Польше, где будут собирать помощь для украинцев

В Польше создали гуманитарный хаб / Фото: Getty Images, Pexels, Коллаж: Сегодня

В Польше создали гуманитарный хаб на базе компании "Метинвест". На нем аккумулируется помощь от европейских стран для украинцев.

Об этом сообщил генеральный директор "Метинвест" Юрий Рыженков.

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Сортируют все эти товары в гуманитарном центре, созданном в Запорожье, и уже оттуда они развозятся в города, где помощь необходима больше всего.

"На базе "Метинвест Польша" мы открыли перевалочный хаб, на котором аккумулируем гуманитарку, что приходит из разных стран Европы – Германии, Нидерландов, Румынии, стран Прибалтики и Польши", – рассказал Рыженков.

Рыженков также отметил, что уже сейчас в Украину направляются 80 тонн помощи от Фонда Рината Ахметова и бизнесов "Метинвест" и ДТЭК. Они состоят из почти 13 тыс. недельных наборов продуктов питания.

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Ранее Метинвест выделил 10 миллионов евро на закупку средств защиты для бойцов теробороны.

Украинские переселенцы в Польше

Многие украинцы, убегая от войны, выбирают именно Польшу в качестве временного места жительства, и страна всячески помогает в этом беженцам.

Например, для украинцев упростили условия въезда и оказывают помощь с жильем, питанием и т.д.

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О том, как нашим гражданам обустроить свою жизнь в этой стране и куда обращаться, мы писали ранее, а также сообщали, как украинцев поддерживают польские магазины.