Помощь для всех нуждающихся: "Метинвест" открыл гуманитарный хаб в Польше

В Польше создали гуманитарный хаб на базе компании "Метинвест". На нем аккумулируется помощь от европейских стран для украинцев.
Об этом сообщил генеральный директор "Метинвест" Юрий Рыженков.
Сортируют все эти товары в гуманитарном центре, созданном в Запорожье, и уже оттуда они развозятся в города, где помощь необходима больше всего.
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"На базе "Метинвест Польша" мы открыли перевалочный хаб, на котором аккумулируем гуманитарку, что приходит из разных стран Европы– Германии, Нидерландов, Румынии, стран Прибалтики и Польши", – рассказал Рыженков.
Рыженков также отметил, что уже сейчас в Украину направляются 80 тонн помощи от Фонда Рината Ахметова и бизнесов "Метинвест" и ДТЭК. Они состоят из почти 13 тыс. недельных наборов продуктов питания.
Ранее Метинвест выделил 10 миллионов евро на закупку средств защиты для бойцов теробороны.
Украинские переселенцы в Польше
Многие украинцы, убегая от войны, выбирают именно Польшу в качестве временного места жительства, и страна всячески помогает в этом беженцам.
Например, для украинцев упростили условия въезда и оказывают помощь с жильем, питанием и т.д.
О том, как нашим гражданам обустроить свою жизнь в этой стране и куда обращаться, мы писали ранее, а также сообщали, как украинцев поддерживают польские магазины.