Допомога для всіх, хто потребує: "Метінвест" відкрив гуманітарний хаб у Польщі

На базі компанії "Метінвест" створили гуманітарний хаб у Польщі, де збиратимуть допомогу для українців

У Польщі створили гуманітарний хаб / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

У Польщі створили гуманітарний хаб на базі компанії "Метінвест". На ньому акумулюється допомога від європейських країн для українців.

Про це повідомив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

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Сортують усі ці товари в гуманітарному центрі, створеному у Запоріжжі, і вже звідти вони розвозяться до міст, де допомога потрібна найбільше.

"На базі "Метінвест Польща" ми відкрили перевалочний хаб, на якому акумулюємо гуманітарку, що приходить з різних країн Європи – Німеччини, Нідерландів, Румунії, країн Прибалтики та Польщі", – розповів Риженков.

Риженков також зазначив, що вже зараз в Україну прямують 80 тонн допомоги від Фонду Ріната Ахметова та бізнесів "Метінвест" та ДПЕК. Вони складаються із майже 13 тис. тижневих наборів продуктів харчування.

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Раніше Метінвест надав 10 мільйонів євро на закупівлю засобів захисту для бійців тероборони.

Українські переселенці у Польщі

Багато українців, тікаючи від війни, обирають саме Польщу як тимчасове місце проживання, і країна всіляко допомагає в цьому біженцям.

Наприклад, для українців спростили умови в'їзду та надають допомогу з житлом, харчуванням тощо.

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Про те, як нашим громадянам облаштувати своє життя у цій країні та куди звертатися, ми писали раніше, а також повідомляли, як українців підтримують польські магазини.