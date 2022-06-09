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Поврежденное или уничтоженное во время боевых действий залоговое имущество: как действовать украинцам

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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9 июня, 13:56
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Вместе с банковскими экспертами рассказываем о плане действий в случае повреждения залогового имущества
Все преступления россиян, даже по поводу уничтоженного имущества, нужно тщательно зафиксировать
Все преступления россиян, даже по поводу уничтоженного имущества, нужно тщательно зафиксировать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В результате боевых действий или преступлений мародеров может быть повреждено или уничтожено залоговое имущество.

Редакция "Сегодня" вместе с банковскими экспертами ПУМБ подготовила план действий для украинцев в таком случае.

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Если залоговое имущество повреждено, нужно выполнить 7 простых шагов:

  • сообщить об этом факте в банк;
  • подготовить документы, подтверждающие право собственности на поврежденное/уничтоженное имущество;
  • зафиксировать повреждения на месте (фото и видео), опросить свидетелей и записать показания;
  • обратиться в ГСЧС для составления акта о чрезвычайном происшествии в случае разрушения недвижимости или разминирования;
  • составить акт фиксации повреждений;
  • подготовить документы, подтверждающие стоимость имущества до повреждения (отчет об оценке) или хотя бы указать его балансовую стоимость;
  • обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Как правильно осуществить фото- и видеофиксацию?

Перед началом съемки на устройстве нужно обязательно включить геолокацию и проверить корректность даты и времени, и при необходимости исправить на актуальные. Далее – установка параметров фото или видео, чтобы время съемки отображалось на дисплее.

Включите видеозапись и четко назовите свою фамилию, имя, отчество, по возможности – паспортные данные и идентификационный номер, дату и время съемки, а также точный адрес с места: населенный пункт, улица, номер дома. Обязательно покажите в кадре свое лицо, чтобы вас можно было идентифицировать. То же самое нужно сделать с другими людьми, которых вы записываете.

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Снимать нужно не только крупными планами, но и панорамой, чтобы место происшествия можно было идентифицировать. Плюсом будет показать объекты – деревья, столбы, здания – которые помогут установить местоположение при необходимости. Не лишним будет снять табличку, где указан адрес.

Далее нужно подробно снять разрушение или повреждение, в процессе описывать все словами. Следует указать всю информацию, которой вы владеете – дату, время и обстоятельства разрушения имущества и т.д. Отдельно подробно сфотографируйте каждое повреждение вблизи в плоскости помещения или объекта, по возможности зафиксируйте инвентарные номера или идентификационные знаки.

Если на месте есть остатки боеприпасов с элементами маркировки, серийным номером или обезвреженная техника агрессора, нанесшая повреждение, нужно зафиксировать их. Запись должна быть оригинальной и неотредактированной, в частности, нельзя изменять названия файла, расширение видео и любые другие параметры.

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Какие приложения использовать?

При фиксации уничтоженного или поврежденного имущества на фото или видео можно использовать приложение EyeWitness to Atrocities. Оно предназначено для документирования преступлений и разработано по инициативе Международной ассоциации юристов (IBA).

Приложение помогает фиксировать доказательства, которые затем передадут в органы власти Украины и Международный криминальный суд, который расследует военные преступления РФ против украинцев. Если повреждения соответствующего имущества освещались в СМИ или соцсетях, можно дополнительно об этом упомянуть и сохранить ссылку на материал или скриншот, что будет дополнительным доказательством для подтверждения убытков.

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