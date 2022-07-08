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СЕГОДНЯ Industry Компании

Предприятия могут остановиться: что нужно делать с тарифами госмонополий прямо сейчас

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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8 июля, 13:26
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Рассказываем, почему Украине нужно заморозить все тарифы на перевозки
Повышение тарифов "Укрзализныци" станет критическим
Повышение тарифов "Укрзализныци" станет критическим / Фото: Укрзализныця, Коллаж: Сегодня

После победы Украина как никогда будет нуждаться в сильной экономики для восстановления, но страна рискует потерять те предприятия, которые еще пытаются работать, из-за логистических проблем и роста тарифов на перевозку.

Об этом заявил президент Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак.

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"Из-за войны многие предприятия не могут производить и экспортировать привычные объемы сырья, поэтому стоимость единицы продукции очень выросла. А логистическая составляющая делает себестоимость еще выше. Поэтому, если повысить эту логистическую составляющую еще на 70%, то мы можем столкнуться с ситуацией, когда наша продукция станет неконкурентоспособной, и ее экспорт за границу прекратится", – предупредил он.

Гусак напомнил, что в январе этого года "Укрзализныця" уже повышала тарифы на перевозку. на беспрецедентные 31%, поэтому еще одно повышение станет просто критическим.

"Ведь после победы Украины нам нужно будет максимально быстро начать восстановление экономики. И нам потребуются предприятия, которые могут за короткое время максимально нарастить объемы продукции", – подчеркнул Гусак.

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Он также призвал власти ввести мораторий на повышение тарифов государственных монополий во время военного положения.

Напомним, в конце июня Министерство инфраструктуры согласилось с предложением "Укрзализныци" по повышение тарифов на перевозку грузов на целых 70%.

После этого Криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" заявил, что уменьшает на треть зарплаты работникам и сокращает объемы производства.

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Группа "Метинвест" также объявила об остановке добычи на трех ГОКах и снижении мощности завода "Каметсталь" из-за невозможности вовремя доставить продукцию заказчикам, связанную с логистическими трудностями.

О том, как возобновить их работу и почему это важно, мы писали раньше.

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Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
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