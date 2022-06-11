Укртелеком восстановил интернет в прифронтовых городах Запорожья

Чтобы абоненты снова были на связи, аварийные бригады оперативно устранили повреждения на волоконно-оптической линии.

Часть Запорожской области снова с интернетом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Укртелеком" возобновил интернет-доступ для абонентов города Орехов и пгт Новониколаевка Запорожской области. Здесь было повреждение волоконно-оптического кабеля, из-за чего у абонентов прифронтовых населенных пунктов возникли перебои с услугами.

Оператор понимает насколько важна связь сегодня для жителей и поэтому было сделано все возможное, чтобы максимально быстро восстановить услуги интернета, междугородной и международной телефонной связи для всех абонентов, которые включены в этих населенных пунктах.

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Чтобы абоненты снова были на связи, аварийные бригады оперативно устранили повреждения на волоконно-оптической линии, произведя все необходимые работы (выкопаны необходимые траншеи, смонтированы вставки кабелем, муфты).

В настоящее время услуги интернет-доступа оператора предоставляются в 23 населенных пунктах области.

Раньше мы рассказывали, как восстанавливают интернет в городе Бородянки после освобождения от русских захватчиков Также мы писали о масштабной кибератаке, направленной на сервисы "Укртелекома".