"Укрзализныця" запускает новый сервис: что получат украинцы

Рассказываем про новые пути помощи жителям восточной Украины, которые страдают от войны с Россией

"Укрзализныця" запускает сервис “#железная_помощь” / Фото: Укрзализныця

"Укрзализныця" запускает сервис отправки и доставки гуманитарной помощи "#железная_помощь".

Об этом в своих соцсетях сообщил глава правления компании Александр Камышин.

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По его словам, грузы будут двигаться в направлении с Запада на Восток в организованном порядке.

"Начинали мы с того, что в пустые пассажирские вагоны после высадки эвакуированных пассажиров грузили гуманитарку и отправляли ее обратно на восток", – рассказывает Камышин.

Инициатива стала развиваться и помощь стали отправлять вагонными партиями, а сейчас уже осваиваются контейнерные партии из-за границы.

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По словам главы правления, по итогам на 5 марта, было перевезено 573 тонны гуманитарной помощи в пассажирских вагонах и 50 товарных вагонов.

На восток везут в основном медикаменты, продукты питания, одежду, детские товары.

"Мы не перевозим оружие, коктейли Молотова и другое военное снаряжение. Только гуманитарку", – подчеркнул Камышин.

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Помощь Украине из-за границы

После начала Путиным кровопролитной масштабной войны в Украине на нашу сторону стал весь цивилизованный мир.

Союзники не только душат РФ санкциями, но и отправляют Украине всевозможную помощь.

Всего за два дня (2-3 марта) Украина получила более 1000 тонн гуманитарной помощи из 12 стран, сообщили в Минсоцполитики.

Среди поступлений:

375 тонн продуктов питания;

147 тонн одежды;

90 тонн средств личной гигиены;

35 тонн медикаментов;

324 тонны других товаров.

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