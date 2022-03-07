"Укрзализныця" запускает новый сервис: что получат украинцы

"Укрзализныця" запускает сервис отправки и доставки гуманитарной помощи "#железная_помощь".
Об этом в своих соцсетях сообщил глава правления компании Александр Камышин.
По его словам, грузы будут двигаться в направлении с Запада на Восток в организованном порядке.
Далее по теме
"Начинали мы с того, что в пустые пассажирские вагоны после высадки эвакуированных пассажиров грузили гуманитарку и отправляли ее обратно на восток", – рассказывает Камышин.
Инициатива стала развиваться и помощь стали отправлять вагонными партиями, а сейчас уже осваиваются контейнерные партии из-за границы.
По словам главы правления, по итогам на 5 марта, было перевезено 573 тонны гуманитарной помощи в пассажирских вагонах и 50 товарных вагонов.
На восток везут в основном медикаменты, продукты питания, одежду, детские товары.
"Мы не перевозим оружие, коктейли Молотова и другое военное снаряжение. Только гуманитарку", – подчеркнул Камышин.
Помощь Украине из-за границы
После начала Путиным кровопролитной масштабной войны в Украине на нашу сторону стал весь цивилизованный мир.
Союзники не только душат РФ санкциями, но и отправляют Украине всевозможную помощь.
Всего за два дня (2-3 марта) Украина получила более 1000 тонн гуманитарной помощи из 12 стран, сообщили в Минсоцполитики.
Среди поступлений:
- 375 тонн продуктов питания;
- 147 тонн одежды;
- 90 тонн средств личной гигиены;
- 35 тонн медикаментов;
- 324 тонны других товаров.
"Сегодня" также писали, как вывезти своего питомца в эвакуацию на поезде, и рассказывали, что будет с безработицей в Украине после войны.