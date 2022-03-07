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СЬОГОДНІ Industry Компанії

"Укрзалізниця" запускає новий сервіс: що отримають українці

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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7 березня, 17:05
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Розповідаємо про нові шляхи допомоги жителям східної України, які страждають від війни з Росією
"Укрзалізниця" запускає сервіс “#залізна_допомога”
"Укрзалізниця" запускає сервіс “#залізна_допомога” / Фото: Укрзалызниця

"Укрзалізниця" запускає сервіс відправлення та доставки гуманітарної допомоги "#залізна_допомога".

Про це у своїх соцмережах повідомив голова правління компанії Олександр Камишин.

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За його словами, вантажі рухатимуться у напрямку із Заходу на Схід в організованому порядку.

"Починали ми з того, що у порожні пасажирські вагони після висадки евакуйованих пасажирів вантажили гуманітарку та відправляли її назад на схід", – розповідає Камишин.

Ініціатива почала розвиватися і допомогу стали відправляти вагонними партіями, а нині уже освоюються контейнерні партії з-за кордону.

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За словами голови правління, за підсумками 5 березня, було перевезено 573 тонни гуманітарної допомоги у пасажирських вагонах та 50 товарних вагонів.

На схід везуть переважно медикаменти, продукти харчування, одяг, дитячі товари.

"Ми не перевозимо зброю, коктейлі Молотова та інше військове спорядження. Тільки гуманітарку", – наголосив Камишин.

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Допомога Україні з-за кордону

Після початку Путіним кровопролитної масштабної війни в Україні на наш бік став увесь цивілізований світ.

Союзники не тільки душать РФ санкціями, а й відправляють Україні всіляку допомогу.

Усього за два дні (2-3 березня) Україна отримала більше 1000 тонн гуманітарної допомоги із 12 країн, повідомили у Мінсоцполітики.

Серед надходжень:

  • 375 тонн продуктів;
  • 147 тонн одягу;
  • 90 тонн засобів особистої гігієни;
  • 35 тонн медикаментів;
  • 324 тонни інших товарів.

"Сьогодні" також писали, як вивезти свого вихованця в евакуацію на поїзді, та розповідали, що буде з безробіттям в Україні після війни.

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