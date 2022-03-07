"Укрзалізниця" запускає новий сервіс: що отримають українці

"Укрзалізниця" запускає сервіс відправлення та доставки гуманітарної допомоги "#залізна_допомога".
Про це у своїх соцмережах повідомив голова правління компанії Олександр Камишин.
За його словами, вантажі рухатимуться у напрямку із Заходу на Схід в організованому порядку.
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"Починали ми з того, що у порожні пасажирські вагони після висадки евакуйованих пасажирів вантажили гуманітарку та відправляли її назад на схід", – розповідає Камишин.
Ініціатива почала розвиватися і допомогу стали відправляти вагонними партіями, а нині уже освоюються контейнерні партії з-за кордону.
За словами голови правління, за підсумками 5 березня, було перевезено 573 тонни гуманітарної допомоги у пасажирських вагонах та 50 товарних вагонів.
На схід везуть переважно медикаменти, продукти харчування, одяг, дитячі товари.
"Ми не перевозимо зброю, коктейлі Молотова та інше військове спорядження. Тільки гуманітарку", – наголосив Камишин.
Допомога Україні з-за кордону
Після початку Путіним кровопролитної масштабної війни в Україні на наш бік став увесь цивілізований світ.
Союзники не тільки душать РФ санкціями, а й відправляють Україні всіляку допомогу.
Усього за два дні (2-3 березня) Україна отримала більше 1000 тонн гуманітарної допомоги із 12 країн, повідомили у Мінсоцполітики.
Серед надходжень:
- 375 тонн продуктів;
- 147 тонн одягу;
- 90 тонн засобів особистої гігієни;
- 35 тонн медикаментів;
- 324 тонни інших товарів.
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