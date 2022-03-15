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Вместо цветов для оккупантов: предприятия "Метинвест" изготовили 35 тыс. противотанковых ежей

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15 марта, 11:37
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Рассказываем, как украинские защитники будут встречать захватчиков с помощью "Метинвеста"
Що виробляє "Метінвест" для допомоги армії
Що виробляє "Метінвест" для допомоги армії / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские металлургические предприятия группы "Метинвест" Рината Ахметова изготовили для нужд обороны 35 тысяч противотанковых ежей.

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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По словам руководства "Метинвест", украинцы встретят этими ежами оккупантов "вместо цветов".

"Еще месяц назад мы с гордостью говорили, что самые красивые стальные сооружения Украины сделаны из стали Метинвеста. Сегодня мы и наши партнеры изготавливаем из стали не такие утонченные объекты. Они просты, но убедительны. Украинские города встречают захватчиков не с цветами, а с ежами и цепями", – сказал генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Кроме противотанковых сооружений группа "Метинвест" с первых дней широкомасштабной войны начала активно помогать Вооруженным силам и терробороне. На базе предприятий "Метинвест" также производят шипованные цепи против колесной техники и противодесантные ежи, буржуйки и печи для отопления и разогрева пищи на блокпостах.

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А для построения самих блокпостов компания предоставила более 600 тонн песка и щебня, 2,1 тысяч железобетонных блоков и 60 плит, лесоматериалы.

По словам Рината Ахметова, он ждет победы в этой войне вместе со всеми украинцами и после ее завершения не пожалеет денег на восстановление страны.

Как помочь украинской армии?

Если вы также хотите помочь украинской армии, сделать это можно несколькими путями :

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  • через счет НБУ;
  • через приложение "Дія";
  • через фонд "Вернись живым";

"Сегодня" также писали, как помочь защитникам в криптовалюте и рассказывали, как еще "Метинвест" поможет украинским беженцам.

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