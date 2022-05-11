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Металлургия войны: что сейчас происходит с важной отраслью экономики Украины

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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11 мая, 15:04
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Рассказываем, что происходит с украинской металлургией во время войны
Украинская металлургия переживает нелегкие времена
Украинская металлургия переживает нелегкие времена / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Одна из главных бюджетообразующих отраслей украинской экономики — металлургия, – вынуждена сокращать производство из-за военных действий, что негативно сказывается на экономическом состоянии всей страны.

Об этом пишет агентство France24.

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"Сокращение производства в отрасли продолжается с начала апреля — того самого периода, когда русские были вынуждены отступить из-за ожесточенного украинского сопротивления из районов вокруг Киева", – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что США приостановили на год действие импортных пошлин на украинскую сталь, ситуация по-прежнему остается крайне сложной, подчеркивают журналисты, ведь объем экспорта продукции в эту страну остается невысоким.

"По данным американских властей, на Украину приходится лишь около одного процента импорта стали в США, а сейчас серьезной проблемой для украинских экспортеров является логистика — ведь обычные транспортные маршруты разрушены войной", – указывает агентство.

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France24 приводит также слова генерального директора металлургического завода Запорожсталь группы Метинвест Александра Мироненко: он заявил, что около 50% доходов в иностранной валюте, которые получал украинский бюджет, приходилось на металлургический и горнодобывающий секторы Украины.

Однако Украина не сможет конкурировать с другими производителями стали на американском рынке, потому что их логистические расходы ниже.

"Украине же, для экспорта в США, нужно доставлять продукцию из Запорожья в Польшу", — пояснил Мироненко.

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Как известно, Канада, Великобритания и США временно отменили импортные пошлины на торговлю с Украиной. Сейчас над таким решением работают в Евросоюзе, однако оно все еще не принято.
В свою очередь эксперты призывают ЕС не тянуть с отменой пошлин — ведь из-за дефицита стали, спровоцированного войной России в Украине, металл в ЕС уже подорожал.

Также мы писали, что украиский металлургический гигант Запорожсталь группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского после частичного возобновления производства работает на 40-50% своей мощности.

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