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Опора экономики: как отстроить украинскую промышленность после войны и сколько времени на это нужно

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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3 июня, 13:17
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Рассказываем, что нужно для восстановления украинской экономики, пострадавшей от войны
Украинская промышленность в условиях войны: что изменилось
Украинская промышленность в условиях войны: что изменилось / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина потеряла до 50% экономики и восстановится до довоенного уровня за 5 лет. Однако для этого необходим ряд решений, в том числе международных институтов, и доступ к финансированию.

Об этом говорится в колонке Главы Комитета промышленной экологии и устойчивого развития EBA, директора GMK Center Станислава Зинченко.

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Война повлекла несколько последствий для промышленного сектора Украины, указывает эксперт: поврежден ряд предприятий ("Азовсталь", ММК им. Ильича, "Северодонецкий Азот", Авдеевский коксохимический завод, "Энергомашспецсталь" и другие), возникли сбои в цепях снабжения, потребление. Украина потеряла до 50% экономики и восстановится до довоенного уровня за 5 лет. А фактически страна потеряла десятилетие.

"Более того: в Украине уже не приходится говорить о климатических целях на 2030 год. Планы снижения выбросов провалились, если говорить об углеродной емкости. Поэтому нам нужен пересмотр целей NDC-2 (национально определенный вклад в соответствии с Парижским соглашением). Также Украина ожидает поддержку со стороны наших партнеров, прежде всего ЕС, для финансирования программ восстановления промышленности после войны, доступа к фондам финансирования "зеленого" перехода для украинских компаний, поскольку местная экономика очень пострадала от войны", – подчеркивает Зинченко.

Поддержка мирового сообщества в реализации программ восстановления позволит применить лучшие практики по снижению выбросов в промышленности, в частности некоторые критически важные технологии, такие как циркулярные решения, или рост использования возобновляемых источников энергии, указывает эксперт.

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"Но, даже восстанавливая с помощью мирового сообщества разрушенные предприятия, мы все равно не сможем построить "зеленую" промышленность – технология пока не готова. Современные технологии позволяют сократить выбросы всего на 25%. Если же мы строим на месте "Азовстали" новый металлургический завод, мы должны понимать, что через 20 лет его придется строить заново. Он не завершит свой жизненный цикл и может не обеспечить возврат инвестиций", – подчеркивает эксперт.

Кроме того, разрушенную украинскую промышленность может окончательно уничтожить "углеродный налог" CBAM, условия которого становятся все более жесткими, убежден Зинченко. Поэтому мир должен ввести более мягкую климатическую политику в Украину, которая будет оправляться от потрясения.

"Украине нужны особые условия. Очевидно, что украинские заводы не смогут достичь существенных успехов в снижении углеродоемкости до 2023 года, когда запустится CBAM. Сейчас ЕС не ограничивает 100% нашего экспорта, поэтому важность этого вопроса возросла. Украине нужен доступ к европейским инструментам. В то же время, Украине нужен особый подход для выполнения требований по снижению выбросов. То есть климатическая политика Украины должна быть максимально мягкой и стимулирующей", – резюмировал эксперт.

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Как известно, в мае Комитет по окружающей среде, здравоохранению и безопасности пищевых продуктов в ЕС (ENVI) финализировал свое видение дизайна СВАМ и уже 6 июня документ будет вынесен на голосование Европарламента.

Его условия ужесточились: так, если нормы проекта будут распространяться на Украину, то украинские экспортеры в ЕС будут ежегодно платить более 1 млрд евро налога на углерод.

Мы уже рассказывали, как война повлияла на украинский металлургия , и писали, что украинский металлургический гигант Запорожсталь группы "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского после частичного возобновления производства работают на 40-50% своей мощности.

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