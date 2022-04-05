Альтернатива эмбарго? В ЕС придумали, что делать с импортом энергоносителей из РФ

Очередные санкции Европейского Союза против России за военные преступления в ходе вторжения в Украину будут предполагать обязательный поэтапный отказ от импорта угля из РФ.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Подробности запрета и сроки введения санкций в действие пока неизвестны. В ЕС продолжаются консультации и обсуждения.
Далее по теме
Также по информации источников, знакомых с ситуацией, Европейская комиссия будет предлагать закрыть въезд в ЕС большинству российских грузовиков и судов.
При этом в Европейском Союзе все еще продолжаются дискуссии по поводу полного запрета на импорт нефти и газа из РФ. Некоторые правительства настаивают на том, чтобы хотя бы подать сигнал о том, что ЕС стремится сократить импорт российской нефти.
Ситуация с энергоносителями
На импорт российской нефти явные запреты были введены только в США и Великобритании. Однако на биржевом рынке заметны длительные колебания, а экспорт черного золота из страны резко сократился.
Недавно фиксировали суточные показатели поставки нефти из России на уровне 495 300 тыс./т. Это на 26,4% меньше, чем за предыдущую неделю.
В то же время мир готовится к энергетическому кризису. Раньше мы рассказывали о 10 способах снизить потребление горючего.