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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Альтернатива эмбарго? В ЕС придумали, что делать с импортом энергоносителей из РФ

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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5 апреля, 15:03
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Не все страны Евросоюза готовы поддержать полный запрет на импорт энергоносителей из РФ
В рамках новых санкций РФ не сможет экспортировать уголь в ЕС
В рамках новых санкций РФ не сможет экспортировать уголь в ЕС / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Очередные санкции Европейского Союза против России за военные преступления в ходе вторжения в Украину будут предполагать обязательный поэтапный отказ от импорта угля из РФ.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Подробности запрета и сроки введения санкций в действие пока неизвестны. В ЕС продолжаются консультации и обсуждения.

Также по информации источников, знакомых с ситуацией, Европейская комиссия будет предлагать закрыть въезд в ЕС большинству российских грузовиков и судов.

При этом в Европейском Союзе все еще продолжаются дискуссии по поводу полного запрета на импорт нефти и газа из РФ. Некоторые правительства настаивают на том, чтобы хотя бы подать сигнал о том, что ЕС стремится сократить импорт российской нефти.

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Ситуация с энергоносителями

На импорт российской нефти явные запреты были введены только в США и Великобритании. Однако на биржевом рынке заметны длительные колебания, а экспорт черного золота из страны резко сократился.

Недавно фиксировали суточные показатели поставки нефти из России на уровне 495 300 тыс./т. Это на 26,4% меньше, чем за предыдущую неделю.

В то же время мир готовится к энергетическому кризису. Раньше мы рассказывали о 10 способах снизить потребление горючего.

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