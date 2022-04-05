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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Альтернатива ембарго? У ЄС вигадали, що робити з імпортом енергоносіїв з РФ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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5 квітня, 15:03
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Не всі країни Євросоюзу готові підтримати повну заборону імпорту енергоносіїв з РФ
В рамках нових санкцій РФ не зможе експортувати вугілля до ЄС
В рамках нових санкцій РФ не зможе експортувати вугілля до ЄС / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чергові санкції Європейського Союзу проти Росії за військові злочини в ході вторгнення в Україну передбачатимуть обов'язкову поетапну відмову від імпорту вугілля з РФ.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Подробиці заборони та терміни введення санкцій у дію наразі невідомі. У ЄС продовжуються консультації та обговорення.

Також за інформацією джерел, знайомих з ситуацією, Європейська комісія пропонуватиме закрити в'їзд до ЄС більшості російських вантажівок та суден.

При цьому в Європейському Союзі продовжуються дискусії з приводу заборони на імпорт нафти і газу з РФ. Деякі уряди наполягають на тому, щоб хоча б подати сигнал про те, що ЄС прагне скоротити імпорт російської нафти.

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Ситуація з енергоносіями

На імпорт російської нафти явні заборони було запроваджено лише у США і Великій Британії. Однак на біржовому ринку помітні тривалі коливання, а експорт чорного золота з країни різко скоротився.

Нещодавно фіксували добові показники постачання нафти з Росії на рівні 495 300 тис./т. Це на 26,4% менше, ніж за попередній тиждень.

Водночас світ готується до енергетичної кризи. Раніше ми розповідали про 10 способів знизити споживання пального.

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