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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Без технологий и инвестиций: что ждет энергетический сектор России в ближайшее время

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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24 марта, 17:20
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Эксперт рассказал о перспективах энергетической сферы России до конца 2022 года с учетом ситуации на рынке
Эра российской нефти и газа завершается
Эра российской нефти и газа завершается / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В России приостанавливают работу или вообще выходят из страны мировые нефтегазовые гиганты и сервисные компании. Это существенно повлияет на добычу нефти и газа – основных "козырей" страны-агрессора.

Как рассказал оппозиционный российский политик и экс-топ-менеджер нефтегазовых компаний Илья Пономарев в интервью НВ, западные компании, обслуживающие энергетический сектор, составляли до 15% российского рынка.

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Однако прекращение сотрудничества с Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton и Weatherford International чревато технологическим застоем и спадом добычи. Сначала в секторе прекратится прирост, а с конца 2022 года стоит ожидать непрерывного спада.

Это также означает работу со старым оборудованием для российских компаний и невозможность воспользоваться новыми из-за санкций. Главными заказчиками являются государственные монополисты, в том числе Газпром и Роснефть.

Илья Пономарев предположил, что вышедшие из рынка западные компании, вероятно, попытаются продать имеющееся там оборудование и месторождения. Иностранные работники тоже там уже не работают, однако скелет местных компаний составляли в основном россияне.

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Мировые компании в РФ

С начала российского вторжения в Украину сотни известных компаний, среди которых немало гигантов, приостановили сотрудничество с агрессором. Это касается всех сфер – от продовольственных товаров до автомобилей и добычи нефти.

Однако есть и те бренды, для которых деньги важнее. Часть из них заморозила инвестиции, но деятельность так и не прекратила. Некоторые прикрываются обеспечением основных потребностей в питании, к примеру, Nestle.

Раньше мы писали об основных потребителях нефти из России. В этом списке оказались "дочери" российских компаний, таких как Neftochim Burgas, Miro, Pck Schwedt, ISAB, а также европейские фирмы Leuna, Hellenic Petroleum, MOL и другие. Известно, что сейчас россияне нацелились на сотрудничество с азиатскими странами – Индией, Турцией и Китаем.

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Цитата дня

Запад может нанести удар по России нефтяным эмбарго, которое приведет к падению экономики РФ. Сейчас это будет ключевой экономической битвой, и коллективное мероприятие должно ее выиграть.

Цитата на segodnya.ua
Андрей Ермак Глава Офиса президента
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
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