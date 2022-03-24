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СЬОГОДНІ Industry Енергетика

Без технологій та інвестицій: що чекає на енергетичний сектор Росії найближчим часом

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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24 березня, 17:20
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Експерт розповів про перспективи енергетичної сфери Росії до кінця 2022 року з урахуванням ситуації на ринку
Ера російської нафти й газу завершується
Ера російської нафти й газу завершується / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Росії призупиняють роботу або й узагалі виходять з країни світові нафтогазові гіганти й сервісні компанії. Це суттєво вплине на видобуток нафти й газу – основних "козирів" країни-агресорки.

Як розповів опозиційний російський політик та екстопменеджер нафтогазових компаній Ілля Пономарьов у інтерв’ю НВ, західні компанії, що обслуговують енергетичний сектор, становили до 15% російського ринку.

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Однак припинення співпраці з Baker Hughes, Schlumberger, Halliburton та Weatherford International загрожує технологічним застоєм та спадом видобутку. Спершу в секторі припиниться приріст, а з кінця 2022 року варто очікувати на безперервний спад.

Це також означає роботу зі старим обладнанням для російських компаній і неможливість скористатися новими через санкції. Головними замовниками є державні монополісти, зокрема Газпром і Роснафта.

Ілля Пономарьов припустив, що західні компанії, які вийшли з ринку, ймовірно, спробують продати наявне там обладнання та родовища. Іноземні працівники також там уже не працюють, однак кістяк місцевих компаній становили в основному росіяни.

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Світові компанії в РФ

Від початку російського вторгнення в Україну сотні відомих компаній, серед яких чимало гігантів, призупинили співпрацю з агресором. Це стосується усіх сфер – від продовольчих товарів до автомобілів та видобутку нафти.

Однак є й ті бренди, для яких гроші важливіші. Частина з них заморозила інвестиції, але діяльність так і не припинила. Дехто прикривається забезпеченням основних потреб у харчуванні, до прикладу, Nestle.

Раніше ми писали про основних споживачів нафти з Росії. У цьому переліку опинилися "доньки" російських компаній, такі як Neftochim Burgas, Miro, Pck Schwedt, ISAB, а також і європейські фірми Leuna, Hellenic Petroleum, MOL та інші. Відомо, що зараз росіяни націлились на співпрацю з азійськими країнами – Індією, Туреччиною та Китаєм.

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Цитата дня

Захід може нанести удар по Росії нафтовим ембарго, яке призведе до падіння економіки РФ. Зараз це буде ключовою економічною битвою, і колективний Захід має її виграти.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Глава Офісу президента України
Податки
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2
JTI JTI
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3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
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