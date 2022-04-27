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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Цены на газ в Европе подскочили на 24% – в чем причина

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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27 апреля, 14:53
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Рассказываем, что происходит с биржевыми фьючерсами на газ в Европе
Газ в Европе начал дорожать
Газ в Европе начал дорожать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В среду, 27 апреля, цены на газ в Европе продолжили свой рост и достигли пика в 1,43 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Именно такова была самая высокая стоимость майского фьючерса, по данным биржи ICE, утром 27 апреля.

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Показатель среды был самым высоким с начала апреля, хотя за несколько часов цена упала до 1,2 тыс. долларов за тысячу кубометров газа.

Цены на газ в Европе 27 апреля
Цены на газ в Европе 27 апреля / Фото: скриншот

Причины ценовых качелей

Рост стоимости голубого топлива на европейской бирже стартовал еще 26 апреля. Такова реакция торговцев на TTF на прекращение поставки газа в Польшу.

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По информации польской нефтегазовой компании PGNiG, Газпром перестал поставлять в страну ресурс с 27 апреля Российский монополист инициировал прекращение поставок в ответ на отказ расплачиваться за энергоносители рублями.

Поляки назвали это нарушением контракта со стороны "Газпрома". Министр климата Польши Анна Москва заявила, что страна готова быть отрезанной от российских ресурсов.

Аналогичные действия газовая компания из РФ совершила в отношении Болгарии. С 27 апреля отключили от газа болгарскую компанию Булгаргаз.

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Рублевые махинации

В конце марта в России пытались заставить "недружественные" страны платить за импортированный газ только в рублях, несмотря на указанные в контрактах евро и доллары. Таким образом, Кремль надеялся отсрочить быстрый дефолт и обойти западные санкции.

Когда Европа отказалась идти на поводке у Путина, русская верхушка предложила им компромисс. Схема заключалась в том, что страны продолжат платить за голубое топливо в удобной валюте, но для них откроют счета в Газпромбанке, который будет конвертировать ее в рубли и только после этого контрактные обязательства будут считаться исполненными.

Параллельно появилось утверждение, что российский банк может в любой момент изменить правила покупки валюты, а разрешения на каждый случай будет давать государственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

После долгих раздумий Еврокомиссия отметила, что компании могут открывать счет в банке РФ, но будут зачислять на них только доллары и евро. Это будет считаться исполнением обязательств, а дальше банк может делать с валютой что угодно.

Недавно издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что четыре страны уже рассчитались с Газпромом в рублях. Конкретные названия журналисты не обнародовали, но ранее о готовности подыграть Путину заявил премьер Венгрии Виктор Орбан. Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал "Сегодня", что отключением стран от газа Россия сделает хуже только себе.

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Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
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Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
40,56
29,98
-
34,09
38,59
29,50
-
34,09
38,65
31,48
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,54
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
30,50
-
33,50
37,50
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