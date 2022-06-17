Часть Донбасса снова со светом: где еще продолжаются ремонтные работы

Жителям Покровского района вернули свет, пропавший еще неделю назад из-за обстрелов

Энергетики продолжают работу в Донецкой области / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики вернули свет для 11 тысяч домов в 15 населенных пунктах Донецкой области. В частности удалось вернуть свет свыше 5 тысячам жителей Покровского района, которые из-за массированных обстрелов более недели были без света.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"Львиная доля работ – в Покровском районе. В том числе на очень сложном из-за постоянных и массированных обстрелов Марьинском направлении. Там энергетикам удалось заживить более 5 тысяч семей, более недели были обесточены из-за непрерывных боевых действий" , – сообщили в компании.

В настоящее время без света остаются 317 населенных пунктов Донецкой области.

Самые сложные направления:

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Славянский;

Авдеевский;

Марьинский;

Торецкий;

Бахмутский.

Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, на прошлой неделе аварийно-ремонтным бригадам компании ДТЭК Рината Ахметова удалось полностью или частично возобновить электроснабжение для 440 тыс. семей в почти 300 населенных пунктах Донбасса.

Раньше мы рассказывали, кто помогает энергетикам ДТЭК восстанавливать свет в Донецкой области. Также мы писали, как Украина за счет экспорта своей электроэнергии может помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов.