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Часть Донбасса снова со светом: где еще продолжаются ремонтные работы

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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17 июня, 14:26
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Жителям Покровского района вернули свет, пропавший еще неделю назад из-за обстрелов
Энергетики продолжают работу в Донецкой области
Энергетики продолжают работу в Донецкой области / Фото: Getty Images, ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики вернули свет для 11 тысяч домов в 15 населенных пунктах Донецкой области. В частности удалось вернуть свет свыше 5 тысячам жителей Покровского района, которые из-за массированных обстрелов более недели были без света.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"Львиная доля работ – в Покровском районе. В том числе на очень сложном из-за постоянных и массированных обстрелов Марьинском направлении. Там энергетикам удалось заживить более 5 тысяч семей, более недели были обесточены из-за непрерывных боевых действий" , – сообщили в компании.

В настоящее время без света остаются 317 населенных пунктов Донецкой области.

Самые сложные направления:

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  • Славянский;
  • Авдеевский;
  • Марьинский;
  • Торецкий;
  • Бахмутский.

Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.

Напомним, на прошлой неделе аварийно-ремонтным бригадам компании ДТЭК Рината Ахметова удалось полностью или частично возобновить электроснабжение для 440 тыс. семей в почти 300 населенных пунктах Донбасса.

Раньше мы рассказывали, кто помогает энергетикам ДТЭК восстанавливать свет в Донецкой области. Также мы писали, как Украина за счет экспорта своей электроэнергии может помочь Европе отказаться от российских энергоресурсов.

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