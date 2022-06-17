Частина Донбасу знову зі світлом: де ще тривають ремонтні роботи

Мешканцям Покровського району повернули світло, яке зникло ще тиждень тому через обстріли

Енергетики продовжують роботу у Донецькій області / Фото: Getty Images, ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики повернули світло для 11 тисяч будинків у 15 населених пунктах в Донецькій області. Зокрема вдалося повернути світло понад 5 тисячам мешканців Покровського району, що через масовані обстріли понад тиждень були без світла.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"Левова частка відновлень – у Покровському районі. У тому числі на дуже складному через постійні та масовані обстріли Мар’їнському напрямку. Там енергетикам вдалося заживити понад 5 тисяч родин, що понад тиждень були знеструмлені через безперервні бойові дії", – повідомили в компанії.

Наразі без світла лишаються 317 населених пунктів Донецької області.

Найскладніші напрямки:

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Слов’янський;

Авдіївський;

Мар’їнський;

Торецький;

Бахмутський.

Енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України, щоб розпочати ремонти.

Нагадаємо, минулого тижня аварійно-ремонтним бригадам компанії ДТЕК Ріната Ахметова вдалося повністю чи частково відновити електропостачання для 440 тис. родин у майже 300 населених пунктах Донеччини.

Раніше ми розповідали, хто допомогає енергетикам ДТЕК відновлювати світло на Донеччині. Також ми писали, як Україна за рахунок експорту своєї електроенергії може допомогти Європі відмовитись від російських енергоресурсів.