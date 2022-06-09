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Энергетики вернули свет для 27 тысяч жителей Донецкой области

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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9 июня, 16:43
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Энергетики вернули свет части Донбасса, пострадавшей от российских обстрелов
ДТЭК вернул свет обессточеным регионам в Донецкой области
ДТЭК вернул свет обессточеным регионам в Донецкой области / Фото: ДТЭК, Коллаж: Сегодня

Энергетики ликвидировали последствия вражеских артиллерийских обстрелов линий электропередачи и вернули свет 22 населенным пунктам Бахмутского, Волновахского, Покровского и Славянского районов Донецкой области.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

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"За сутки аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично восстановили электропитание для жителей 22 населенных пунктов. Всего свет вернулся к 26 503 жильцам жителей Донецкой области", – сообщили в компании.

В частности, энергетикам удалось за сутки вернуть свет в 15 городов и сел:

  • Бахмутского;
  • Волновахского;
  • Покровского;
  • Славянского направлений, подвергшихся обстрелам кафиров утром 8 апреля.

По состоянию на 9 июня без света остаются 316 населенных пунктов Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются:

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  • Славянский;
  • Авдеевский;
  • Марьинский;
  • Торецкий;
  • Бахмутский;
  • Великоновоселковский.

В значительной части этих населенных пунктов энергетики не могут провести ремонты и ждут разрешения от Вооруженных сил Украины.

Ранее мы рассказывали, что компания ДТЭК передала продуктовые наборы пострадавшим от войны жителям Днепропетровщины. Также мы рассказывали, что энергетики работают в круглосуточном режиме, для скорейшего восстановления электроснабжения населенных пунктов.

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