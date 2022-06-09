Енергетики повернули світло для 27 тисяч жителів на Донеччині

Енергетики повернули світло частині Донеччини, яка постраждала від російських обстрілів

ДТЕК повернув світло знеструмленим регіонам у Донецькій області / Фото: ДТЕК, Колаж: Сьогодні

Енергетики ліквідували наслідки ворожого артилерійського обстрілу ліній електропередачі і повернули світло 22 населеним пунктам Бахмутського, Волноваського, Покровського та Слов’янського районів Донецької області.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

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"За добу аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі повністю чи частково відновили електроживлення для жителів 22 населених пунктів. Всього світло повернулось до 26 503 осель мешканців Донеччини", – повідомили в компанії.

Зокрема, енергетикам вдалось за добу повернути світло в 15 міст та сіл:

Бахмутського;

Волноваського;

Покровського;

Слов’янського напрямків, що зазнали обстрілів окупантів зранку 8 квітня.

Станом на 9 червня без світла залишається 316 населених пунктів Донецької області.

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Найскладнішими напрямками лишаються:

Слов’янський;

Авдіївський;

Мар’їнський;

Торецький;

Бахмутський;

Великоновосілківський.

У значній частині цих населених пунктів енергетики не мають змоги провести ремонти та чекають на дозвіл від Збройних сил України.

Раніше ми розповідали, що компанія ДТЕК передала продуктові набори постраждалим від війни жителям Дніпропетровщини. Також ми розповідали, що енергетики працюють у цілодобовому режимі, для якнайшвидшого відновлення електропостачання населених пунктів.