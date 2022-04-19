Где в Украине активно восстанавливают электричество после войны

В Украине продолжают возобновлять электроэнергию в регионах, пострадавших в результате вражеских атак. В частности, за прошедшие сутки, 18 апреля, свет вернули 33,1 тыс. потребителей.
Об этом сообщается на сайте правительственного портала.
В каких регионах уже есть свет:
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- Киевская область – 12,1 тыс. потребителей;
- Николаевская – 10,1 тыс;
- Харьковская – 5 тыс.;
- Запорожская – 4,1 тыс;
- Донецкая – 1,8 тыс. потребителей.
Газоснабжение восстановлено почти 14 тысячам потребителей.
"Украинские энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы оперативно вернуть энергоснабжение украинским гражданам", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в некоторых районах аварийно-восстановительные работы осложнены или невозможны из-за активизации боевых действий и возникновения новых повреждений.
По состоянию на 19 апреля в Украине остаются обесточенными около 847 населенных пунктов, а именно: около 760,2 тысячи потребителей.
в Донецкой области – более 276 тысяч потребителей
в Харьковской – 204 тысячи;
в Луганской – 108 тысяч;
в Киевской – 80,8 тысячи потребителей .
Без газоснабжения остаются более 244 тысяч абонентов. Наиболее сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях .
Электроснабжение и война
Украинским энергетикам удалось наладить работу в условиях российского вторжения, и надежное электроснабжение происходило почти во всех регионах страны. Это стало возможным благодаря своевременному ремонту на ТЭС и усиленной добыче угля.
Кроме того, перед началом войны энергосистему Украины начали испытывать на прочность в изолированном режиме, чтобы проверить, способна ли она работать в объединенной энергосистеме ЕС. Ситуация изменилась, но энергосистема Украины выстояла и синхронизировалась с европейской ENTSO-E.
Раньше мы рассказывали, как украинские энергетики восстанавливают электроснабжения в Киевской и Донецкой областях, и писали о поддержке ВСУ отечественным бизнесом.