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СЕГОДНЯ Industry Энергетика

Крупнейшие энергетические компании Украины призвали отказаться от российских энергоносителей

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22 марта, 17:11
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Украина предлагает устроить агрессору тотальный бойкот экономики
Украинские компании призывают международный бизнес отказаться от России
Украинские компании призывают международный бизнес отказаться от России / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, ДТЕК

Российская Федерация за нападение на Украину продолжает расплачиваться своей экономикой. Российский рынок уже покинули десятки крупных европейских и международных компаний, а теперь крупнейшие энергетические компании Украины призвали международный бизнес остановить закупку российских энергоресурсов и поставку технологий и комплектующих для российского топливно-энергетического комплекса.

Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК.

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Под соответствующим обращением свои подписи, кроме ДТЭК, поставили государственные компании "Укрэнерго" и "Нафтогаз".

"Мы призываем все западные компании прекратить любое сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере. Отказаться от покупки российских энергоресурсов и запретить поставки туда комплектующих и технологий. Это касается как газа, угля и электроэнергии, так и производства двигателей, турбин, шахтного и другого энергетического оборудования. Не может страна, целенаправленно сбрасывающая бомбы на приюты с детьми, пользоваться техническими и интеллектуальными достижениями цивилизованного мира", – говорится в обращении.

В украинских офисах отмечают, что РФ продолжает игнорировать требование Международного суда ООН, продолжая войну, и бомбить мирные украинские города. Поэтому единственный способ остановить эту войну – лишить страну-агрессора средств для ее продолжения.

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"Каждый доллар, уплаченный России, приводит к новым жертвам и разрушениям. От имени сотен тысяч работников топливно-энергетического комплекса призываем вас прекратить поддерживать российскую экономику, пока эта страна не остановит варварскую войну против Украины", – отмечают украинские компании.

Ультиматум компаниям, продолжающим работать на экономику агрессора

Хакерская группа Anonymous грозится устроить масштабную хакерскую атаку на компании, которые не захотели выйти из России после вторжения русской армии в Украину.

Известно, что в России продолжают работу еще около 50 компаний, несмотря на всеобщее возмущение. Так что хакеры дали 48 часов компаниям, чтобы свернуть свой бизнес в РФ, иначе их сайты будут сломаны. А еще хакеры пригрозили слить конфиденциальные данные компаний.

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"Сегодня" писали, что весь мир постепенно отказывается от российского газа и нефти. Вслед за США решение о прекращении импорта энергоносителей из России было принято в Великобритании и Польше.

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Для Украины самая большая проблема заключается в том, что санкции Запада будут вводиться не сразу всеми странами, а по мере того, как будут находить замену российским энергоресурсам. Думаю, что этот процесс может растянуться до конца года, после чего они дадут полномасштабный эффект и в РФ начнется глобальный экономический кризис.

Алексей Кущ, экономист
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